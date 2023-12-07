Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика Розница Техника
|

Покупатели сервисов «Яндекса» смогут заказать с быстрой доставкой бытовую технику и электронику из «Технопарка»

Покупатели сервисов электронной коммерции «Яндекса» теперь могут заказать бытовую технику и электронику из сети магазинов «Технопарк» с быстрой доставкой. «Яндекс маркет», «Деливери» и «Яндекс еда» уже начали работать с магазинами ритейлера в 12 городах РоссииМоскве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и др. Сейчас заказы привозят из более чем 20 магазинов ритейлера, а в планах продолжить масштабирование проекта. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Покупателям уже доступно более 1000 товаров – телевизоры, пылесосы, фены, смартфоны и др. Появление нового партнера позволит «Деливери» расширить категорию электроники и техники, – например, сервис уже работает с магазинами Xiaomi, Samsung, «Ого!» и др. Сейчас покупателям сервисов «Деливери» и «Яндекс еда» доступно более 15 тыс. товаров в разделе электроника.

Стоимость доставки, время и минимальная корзина зависят от района доставки и конкретного магазина. Заказы развозят курьеры, сотрудничающие с «Деливери», «Яндекс едой» и «Яндекс доставкой».

***

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее
Документооборот

«Деливери» — сервис доставки готовой еды, продуктов, электроники, косметики, бытовой химии, лекарств и других товаров на все случаи жизни от 25 минут. Сервис сотрудничает с более чем 50 торговыми сетями непродовольственных товаров. На «Яндекс маркете» тоже можно оформить заказ товаров с «Деливери» — их привезут с быстрой доставкой, они отмечены значком черного страуса. До 5 июня 2023 г. «Деливери» назывался Delivery Club и вошел в экосистему «Яндекса» в сентябре 2022 г.

«Технопарк» — сеть магазинов техники и электроники. «Технопарк» является официальным дилером мировых брендов, а также представляет марки Bork, Jura, Laurastar и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения

Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде

Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов

«Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк

Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству

Иностранцы на захотели расставаться с акциями HeadHunter

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Показать еще

Наука

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты
Показать еще