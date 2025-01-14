«М.Видео-Эльдорадо» за 2024 год передала на переработку 1,6 тысяч тонн электронных отходов

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития федеральной программы по экологичной переработке электронных отходов за 2024 г. В прошедшем году клиенты передали на переработку 54 тыс. единиц техники общим весом 1,6 тыс. тонн (утилизация выросла на 8% по сравнению с 2023 г.) и 4,9 млн батареек общим весом 99 тонн (это на 16% больше, чем в 2023 г.). Эти результаты подтверждают устойчивый рост интереса россиян к экологическим инициативам «М.Видео-Эльдорадо» и ответственному потреблению техники и электроники.

За 2024 г. россияне чаще всего сдавали крупногабаритную бытовую технику. Среди устройств, передаваемых для вывоза из дома, лидируют стиральные машины, на втором месте – холодильники. Также потребители активно сдавали плиты и телевизоры. Клиенты, которые приходили в магазины, чаще всего приносили старые зарядные устройства, компьютерные аксессуары (мышки, клавиатуры), наушники, мобильные телефоны, чайники и фены.

Общий вес собранной техники увеличился по сравнению с прошлым годом, что объясняется активным сбором крупных бытовых приборов. Компания расширила услуги вывоза техники из домов клиентов, что способствовало росту объёмов переработки. Особой популярностью пользовался сервис «Экотакси», который позволяет бесплатно демонтировать и утилизировать устаревшие устройства (услуга стала популярнее на 12%).

Отдельного внимания заслуживает переработка батареек: за 2024 г. было собрано 4,9 млн батареек (в 1,2 раза больше, чем в 2023 г.), что составляет 99 тонн. Рекордный объём сбора пришёлся на ноябрь, когда удалось собрать 12 тонн батареек за месяц. Это стало возможным благодаря активному участию клиентов и масштабированию пунктов сбора.

Лидерами по количеству собранной техники и батареек в 2024 г. стали Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Уфа, Челябинск, Нижний Новгород, Воронеж и Волгоград. В этом году в список лидеров вошли новые города – Уфа, Воронеж и Волгоград, что свидетельствует о росте популярности экологической программы «М.Видео-Эльдорадо» в регионах и усилении экологической активности россиян за пределами крупнейших мегаполисов.

Программа по переработке техники и батареек является важной частью устойчивого развития группы «М.Видео-Эльдорадо». Компания совместно с ассоциацией «Электроника-Утилизация» в 2019 г. запустила федеральную программу сбора устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники, а также проект по утилизации использованных батареек. В этих двух программах участвует восемь крупнейших лицензированных заводов по переработке таких электронных отходов.