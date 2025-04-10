Крупнейшая страна мира переходит на сверхдешевые «ноутбуки Франкенштейна», собранные из электронного мусора

Индия и «ноутбуки Франкенштейна»

В Индии набирают популярность восстановленные ноутбуки – портативные персональные компьютеры, собранные из комплектующих, которые извлекаются из донорских устройств, обнаруженных на свалках электронных отходов.

По всей Индии, самой густонаселенной страны мира, – от Мумбаи до Нью-Дели – расположилось множество небольших ремонтных мастерских, занятых сборкой «ноутбуков Франкенштейна». К примеру, несколько таких присутствует в одном из крупнейших коммерческих центров столицы – Nehru Place. Как отмечает The Verge, его значимость как финансового центра в последние годы неустанно снижалась, однако на услуги специалистов по ремонту и сборке ноутбуков по-прежнему сохраняется высокий спрос. Корреспонденты американского издания посетили несколько таких мастерских и поговорили с их владельцами и работниками.

«В настоящее время существует огромный спрос на такие "гибридные" ноутбуки, – сказал Сушил Прасад (Sushil Prasad), 35-летний технический специалист в одной из ремонтных мастерских. По его словам, большинство клиентов не имеют каких-либо экстраординарных запросов, а всего лишь хотят заполучить в свое распоряжение рабочее устройство, при этом не оставшись с пустыми карманами.

Mika Baumeister / unsplash.com В Индии набирают популярность восстановленные ноутбуки

Основной спрос на устройства подобного класса обеспечивают студенты, фрилансеры, представители малого бизнеса, не имеющие средств на приобретение нового девайса, даже недорогого. Перед такими людьми, как правило, стоит выбор без выбора: взять то, на что хватает средств или остаться отрезанным от бурно развивающегося цифрового мира.

По итогам 2023 г. Индия стала крупнейшей страной в мире по численности населения, обогнав по этому показателю Китай – 1,425 млрд против 1,411 млрд соответственно.



В Индии за бюджетный ноутбук сегодня придется выложить около 50 тыс. рупий (около 50 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 апреля 2025 г.)., тогда как «франкенбук» можно приобрести по цене примерно 10 тыс. рупий (10 тыс. руб.). Таким образом, техника из бывших в употреблении комплектующих обходится в среднем в пять раз дешевле по сравнению с новыми девайсами.

Работа специалистов таких компьютерных мастерских не лишена трогательных моментов. Манохар Сингх (Manohar Singh), владелец заведения, в котором работает Прасад, вспомнил, как в 2024 г. к нему обратился студент инженерной специальности, которому срочно был необходим компьютер для выполнения заданий по учебе. Молодой человек на протяжении нескольких месяцев отказывал себе во всем, но так и не сумел накопить достаточно денег на покупку даже такого «гибридного» лаптопа. Сингх собрал машину из б/у запчастей специально под его бюджет, получив которую студент буквально разразился слезами благодарности.

Порочный круг оборота электронного мусора

Мастерские, подобные той, что владеет Сингх, являются частью гигантской, в значительной степени пребывающий тени, индийской экономики оборота электронных отходов.

В районе Силампур на окраине Нью-Дели находится крупнейшая в Индии свалка электронных отходов, на которой целая армия неофициальных сотрудников ежедневно перебирает бесчисленное множество образцов вышедшего из строя или просто морально устаревшего компьютерного оборудования.

В первую очередь их интересуют комплектующие, которые можно использовать повторно, такие как модули оперативной памяти, имеющие незначительные дефекты и неисправности материнские платы и целые аккумуляторы. Такие комплектующие впоследствии сдаются в мастерские за умеренную плату. Неисправные матплаты становятся «донорами» исправных компонентов для находящего в более выгодном состоянии «железа», таких как отдельные интегральные схемы, транзисторы, диоды и конденсаторы. Именно из таких восстановленных комплектующих в дальнейшем получаются бюджетные «ноутбуки Франкенштейна».

Жители Индии давно привыкли отдавать вышедшую из строя технику в ремонт, а не приобретать новую взамен. Однако этот подход, по всей видимости, не вполне устраивает производителей этой техники, которые финансово заинтересованы в том, чтобы мастерами ремонта приобретались оригинальные новые запасные комплектующие, зато вполне устраивает запланированное устаревание техники.

Такие производители нередко прибегают к разного рода хитростям, максимально затрудняя неофициальный ремонт «железа». Для этого могут использоваться, к примеру, такие технические ухищрения как применение проприетарных крепежных винтов или защиты «железа» на уровне прошивки микросхемы.

Индийские защитники экологии считают, что узаконивание права на ремонт считают, позволило бы частично решить проблему круговорота электронных отходов, обеспечить небольшим ремонтным организациям вроде той, что владеет Сингх, получить легальный доступ к OEM-комплектующим и обучению, в результате создав рабочие места для высококвалифицированных специалистов и способствуя демократизации доступа к технологиям.

Apple и право на ремонт

Вендоры потребительской электроники стараются затруднить жизнь желающим дать вторую жизнь старому девайсу не только в бедной Индии, где доминирует культура ремонта, но в финансово благополучных США.

В 2022 г. журналист The Verge Шон Холлистер (Sean Hollister) проверил в деле программу самостоятельного ремонта техники, запущенную Apple в США. Банальная замена батареи смартфона iPhone 13 mini собственными силами обошлась ему дороже, чем обращение в сервисный центр с аналогичной проблемой. Мероприятие оказалось дорогостоящим, затратным по времени и сопряженным с рядом непредвиденных обстоятельств.

Одним из наиболее ярких впечатлений для Холлистера стало взаимодействие с инструментами для самостоятельного ремонта iPhone, которые ему прислала Apple. Все необходимое для этого уместилось в два огромных ящика общим весом 36 кг.

Холлистер тогда пришел к выводу о том, на самом деле Apple не стремится угодить DIY-энтузиастам, а всего лишь хочет продемонстрировать свою поддержку права на ремонт. На практике же компания делает все, чтобы отпугнуть желающих им воспользоваться – огромными ценами, сложностью процедур и высокими рисками. При этом формально придраться потребителю как будто не к чему – «яблочные» по запросу предоставляют все необходимые инструменты и документацию, которыми располагают специалисты в официальных сервисных центрах компании.

Журналист отметил обстоятельство с доставкой монструозных ящиков с инструментами, которую Apple осуществляет совершенно бесплатно. Компания явно не рассчитывала на массовый спрос на данную услугу по всей стране, поскольку логистика в таком случае стоила бы ей огромных денег.