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«М.видео-Эльдорадо» за полгода передала на переработку 687 тонн электронных отходов

Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития федеральной программы по экологичной переработке электронных отходов за первые 6 месяцев 2023 г. Покупатели двух сетей сдали на утилизацию около 2 млн батареек и 27 тыс. устройств, что превысило показатель за аналогичный период 2022 г. почти на 20%.

В январе-июне покупатели «М.видео-Эльдорадо» передали на экологичную переработку 647 тонн техники (27 тыс. устройств) и 40 тонн батареек (2 млн штук). Сданные электронные отходы по составу – это черные металлы (38%), пластики (30%), медь (7%), стекло (5%), алюминий (5%), печатные платы (3%), а также прочие материалы (12%), например, керамика и каучук. Драйвером программы стало расширение сервисов вывоза устаревших и ненужных крупных бытовых приборов из домов клиентов, спрос на которые вырос более чем в 2,5 раза.

Руководитель экологических проектов в рознице группы «М.видео-Эльдорадо» Оксана Платонова сказала: «Мы продолжаем совершенствовать собственные экологические проекты и делать все, чтобы клиентам было удобно сдавать технику на переработку. В конце 2022 г. к уже имеющимся сервисам – бесплатному сбору техники в магазинах и вывозу устаревших девайсов с доставкой нового товара – мы запустили новый сервис экотакси. Услуга оперативного вывоза старой техники без покупок нового товара доступна клиентам «М.видео» в 16 крупных городах и продолжает расширяться. В июле этого года заказ экотакси стал полностью бесплатным, что привело к росту интереса к услуге в 4 раза относительно предыдущего периода. Сдать старую крупногабаритную технику на переработку теперь можно в день заказа – это также быстро и легко, как получить новый смартфон. Не потребуется даже демонтаж и тяжёлая физическая работа – всё это уже включено в услугу экотакси. При этом каждая не отправленная на свалку стиральная машина — это 30 кг стали, 2,5 кг алюминия и меди, 3 кг пластика и несколько десятков кг другого полезного вторсырья для российской промышленности».

Активнее всего технику сдавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани. Самыми сдаваемыми устройствами стали стиральные машины, холодильники, плиты, мобильные телефоны, чайники, телевизоры, пылесосы, автогаджеты и компьютерная техника, а также аксессуары.

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Программа по сбору на переработку устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники реализуется с 2019 г. совместно с ассоциацией «СКО Электроника-утилизация». Вся полученная от покупателей электроника регистрируются в автоматизированной сквозной IRM-системе (собственный ИТ-продукт компании) и отправляются на один из девяти лицензированных заводов.

Директор ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Владислав Бондарев сказал: «Бизнес, представляющий российский рынок электроники, на практике показывает, что может достигать конкретных результатов утилизации в рамках РОП, причём без участия государства. И данный проект является единственным в масштабах всей страны. Жаль, что этот опыт не учитывается при модификации государственного регулирования отрасли, которое сейчас происходит».

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