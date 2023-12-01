Платформа виртуализации ROSA Virtualization обновила сертификат ФСТЭК России к средствам виртуализации по четвертому классу

Компания НТЦ ИТ РОСА успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации ФСТЭК России и обновила выданный ранее сертификат на платформу виртуализации ROSA Virtualization версии 2.1. Согласно новым «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации», утвержденным приказом ФСТЭК России № 187 и вступившим в силу 27 октября 2022 г., все программные продукты, реализующие функции средств виртуализации, должны быть сертифицированы по одному из шести классов защиты. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Платформа ROSA Virtualization 2.1 соответствует требованиям и является сертифицированным средством виртуализации четвертого класса защиты. Это разрешает ее использование для создания и обеспечения защиты виртуальной инфраструктуры, обрабатывающую любую информацию ограниченного доступа, включая государственные системы, персональные данные и важные объекты КИИ. Переоформленный сертификат № 4610 подтверждает этот статус.

Платформа виртуализации ROSA Virtualization представляет собой комплексное решение. На установку базового варианта требуется всего несколько часов. В комплекте с платформой виртуализации поставляется гипервизор первого типа, построенный на базе операционной системы собственной разработки. Благодаря интеграции между ОС и системой виртуализации на развертывание платформы затрачивается меньше времени, а к специалистам предъявляются не такие строгие требования в области квалификации.

ROSA Virtualization является первой в России системой управления виртуализацией, которая использует интегрированные средства защиты информации. Встроенные системы защиты закрывают семь из девяти обязательных требований, кроме межсетевого экранирования и антивирусной защиты. Задача межсетевого экранирования решена путем установки в систему продукта Netfilter c инструментом управления iptables, а антивирусная защита реализована с помощью таких продуктов, как «Антивирус Касперского» и Dr.Web Enterprise Security Suite.

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Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА хром», «РОСА фреш», «РОСА барий», «РОСА кобальт» и «РОСА мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК РФ для работы с конфиденциальной информацией.