Разделы

ПО Софт
|

Российская платформа виртуализации ROSA Virtualization получила белорусский сертификат в сфере защиты информации

Программные продукты российского разработчика системного и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА начали покорять рынок Белоруссии. Платформа виртуализации ROSA Virtualization 2.1 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Теперь клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах, обрабатывающих персональные данные, банковские операции, конфиденциальные сведения не только коммерческих компаний, но и государственных учреждений Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках процедуры получения сертификата РОСА совместно с исследовательской лабораторией ООО «ИТТАС» провели успешное испытание на соответствие техническому регламенту ТР 2013/027/BY «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность».

ROSA Virtualization — это платформа виртуализации серверов и рабочих мест. Используется как в корпоративной, так и в ИТ-инфраструктуре государственных органов. ROSA Virtualization служит отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов за считанные часы.

В основе решения лежит гипервизор первого типа, который устанавливается непосредственно на физический сервер без необходимости развертывания ОС. Система поддерживает работу до десятков тысяч виртуальных машин (ВМ) и может быть использована не только в частных дата-центрах, но и в ЦОД госорганов и госпредприятий.

Сертификат соответствия зарегистрирован в реестре под номером BY/112 02.02. TP027 036.01 00977 от 27 октября 2023 г.

Федеративный протокол для коммуникационных платформ: разбираемся, что это такое и чем он полезен
Телеком

***

Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы РОСА «Хром», РОСА «Фреш», РОСА «Барий», РОСА «Кобальт» и РОСА «Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экстренно остановлена разработка новых ОС для iPhone и Mac. Они слишком «дырявые», и Apple переключилась на исправление ошибок

Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus

Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange

«Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus

Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен

Силовики арестовали целую академию, обучающую высокому мошенничеству в интернете

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще