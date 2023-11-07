Российская платформа виртуализации ROSA Virtualization получила белорусский сертификат в сфере защиты информации

Программные продукты российского разработчика системного и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА начали покорять рынок Белоруссии. Платформа виртуализации ROSA Virtualization 2.1 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Теперь клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах, обрабатывающих персональные данные, банковские операции, конфиденциальные сведения не только коммерческих компаний, но и государственных учреждений Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках процедуры получения сертификата РОСА совместно с исследовательской лабораторией ООО «ИТТАС» провели успешное испытание на соответствие техническому регламенту ТР 2013/027/BY «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность».

ROSA Virtualization — это платформа виртуализации серверов и рабочих мест. Используется как в корпоративной, так и в ИТ-инфраструктуре государственных органов. ROSA Virtualization служит отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов за считанные часы.

В основе решения лежит гипервизор первого типа, который устанавливается непосредственно на физический сервер без необходимости развертывания ОС. Система поддерживает работу до десятков тысяч виртуальных машин (ВМ) и может быть использована не только в частных дата-центрах, но и в ЦОД госорганов и госпредприятий.

Сертификат соответствия зарегистрирован в реестре под номером BY/112 02.02. TP027 036.01 00977 от 27 октября 2023 г.

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Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы РОСА «Хром», РОСА «Фреш», РОСА «Барий», РОСА «Кобальт» и РОСА «Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.