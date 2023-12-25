Успешно завершены совместные испытания программного комплекса MIND и ROSA Virtualization

Компании НТЦ ИТ РОСА и MIND Software провели совместное тестирование миграции на платформу виртуализации ROSA Virtualization. Программный комплекс MIND корректно осуществляет миграцию виртуальных серверов из различных гипервизоров в платформу ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В процессе тестирования были проверены все основные режимы и особенности совместного функционирования программного обеспечения, такие как установка и конфигурация MIND в условиях, имитирующих проект заказчика. Также были тщательно изучены этапы установки агентов на объекты миграции, детальной конфигурации и выполнения миграционных задач. Отдельное внимание уделялось мониторингу и сбору диагностики.

Программный комплекс MIND корректно осуществляет миграцию виртуальных серверов из различных гипервизоров в платформу виртуализации ROSA Virtualization. Это открывает новые перспективы для организаций, желающих оптимизировать свою инфраструктуру и обеспечить бесперебойную работу приложений.

Одной из ключевых особенностей программного комплекса MIND является его способность упрощать перенос объектов виртуальной инфраструктуры между различными платформами виртуализации. Это освобождает заказчиков от зависимости от технологии, используемой производителем платформы или облачным провайдером.

ROSA Virtualization представляет собой высокопроизводительную платформу виртуализации для серверов и рабочих мест корпоративного уровня. Она не только обеспечивает оптимизацию ИТ-инфраструктуры, но также гарантирует высокую производительность, надежность и масштабируемость для критически важных приложений.

Ранее в рамках регулярного обновления матрицы совместимости программного комплекса MIND были проведены тестирования и подтверждена совместимость с операционными системами «РОСА Хром сервер» и «РОСА Кобальт 7.9 сервер».

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Совместные усилия НТЦ ИТ РОСА и MIND Software позволяют выходить на новый уровень эффективности в вопросах виртуализации, предоставляя организациям возможность легко и безопасно мигрировать между различными виртуализационными платформами.

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Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1.В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА Хром», «РОСА Фреш», «РОСА Барий», «РОСА Кобальт» и «РОСА Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

MIND Software – отечественный разработчик программного обеспечения. Компания основана в 2021 г. и развивает семейство технологий кроссплатформенной мобильности, отказоустойчивости и управления ИТ-сервисами. Среди партнеров и клиентов лидеры российского ИТ-рынка: крупные облачные провайдеры и телеком-операторы, финансовые организации, дистрибьюторы, интеграторы, разработчики операционных систем и систем виртуализации.