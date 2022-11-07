ROSA Virtualization получила сертификат соответствия ФСТЭК

Компания «НТЦ ИТ РОСА» объявила о завершении сертификационных испытаний платформы виртуализации ROSA Virtualization (версия 2.1) на соответствие 4 уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Программный продукт получил сертификат соответствия ФСТЭК России № 4610. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ РОСА».

ROSA Virtualization – это платформа виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня. Использование ROSA Virtualization позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру при одновременном обеспечении высокой производительности, надежности и масштабировании для критически важных приложений. С помощью ROSA Virtualization заказчики получают возможность размещать любые приложения с максимальной плотностью на одну вычислительную единицу, а также ускорить развертывание приложений за счет динамичной виртуальной инфраструктуры.

Платформа может использоваться как в корпоративной, так и в ИТ-инфраструктуре государственных органов.

ROSA Virtualization служит отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов за считанные часы. Наличие сертификата ФСТЭК России значительно расширяет область применения продукта.

Платформа ROSA Virtualization включает систему централизованного управления с графическим интерфейсом и инструменты мониторинга для детального контроля использования вычислительных и дисковых ресурсов инфраструктуры виртуализации. Встроенные средства безопасности обеспечивают дополнительную защиту от атак на хост и виртуальные машины. Имеется поддержка сторонних средств резервного копирования и восстановления данных через интерфейсы REST API.

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«Виртуализация – это эффективный способ оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру. При разработке продукта нам удалось добиться высокой надеж-ности и производительности платформы, что позволяет нашим заказчикам безбо-лезненно переходить на использование российского продукта без потери в качестве и производительности», – сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа компании включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.