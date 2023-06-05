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Безопасность ИТ в банках
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«Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ

Решение компании «Айти бастион» было выбрано «Ренессанс банком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для пользователей.

Через «СКДПУ НТ Шлюз доступа» к инфраструктуре организации удаленно подключаются как внутренние пользователи, так и внешние подрядчики, тем самым унифицируя и создавая дополнительный периметр безопасности удаленного доступа.

При этом для повышения эффективности и точности определения нежелательных действий используется решение «СКДПУ НТ Мониторинг и аналитика», которое собирает информацию о сессиях и предоставляет отчеты ответственным службам. Система способна вести сбор, сохранение и расширенную аналитику в разрезе «пользователь-целевая система» и предоставлять детальную информацию по активности пользователей с возможностью полнотекстового поиска по всем событиям системы.

Комплекс СКДПУ НТ в «Ренессанс банке» реализован в виртуальной инфраструктуре с минимальными изменениями её конфигурации. В качестве источника информации о пользователях используется интеграция с доменной структурой, а в качестве дополнительной защиты от компрометации учетных записей используется функционал двухфакторной аутентификации средствами RADIUS-протокола.

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«Проект в «Ренессанс банке» для нас знаковый, поскольку это один из немногочисленных примеров импортозамещения в кредитной организации, причем в самые короткие сроки. Кроме того, это проект реализован в удобном формате подписки. Отрадно видеть, что банк ответственно подходит к данным своих клиентов и к целостности своей инфраструктуры», – сказал генеральный директор компании «Айти бастион» Сергей Бочкарёв.

«Внедрение СКДПУ НТ позволило нам в короткие сроки решить задачи, связанные с импортозамещением средства защиты информации, а также модернизировать процесс предоставления доступа администраторам ИТ-систем, используя самые передовые технологии в этой области. Банк рассматривает эту систему как базовый элемент удобного и безопасного доступа и будет продолжать её развитие, включая интеграцию с другими системами для получения дополнительного эффекта», – сказал Дмитрий Стуров, исполнительный директор, начальник управления информационной безопасности «Ренессанс банка».

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