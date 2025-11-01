Запуск MVP экосистемы Universe и Hero для студентов и работодателей

ООО «Оператор Газпром ИД» запускает MVP экосистемы, в которую входят приложения Universe и Hero. Первые версии приложений показывают ключевую идею проекта — объединение студентов и работодателей в едином цифровом пространстве. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Главная особенность MVP — синергия приложений: цифровой профиль студента в Universe автоматически используется в Hero для рекомендаций работодателям. Кандидат представлен с прозрачной историей развития и подтвержденными навыками, а специалист получает информацию о реальных возможностях карьерного роста внутри компании.

На этапе MVP экосистема дает возможность студентам получать информацию о компаниях, а работодателям предоставляет инструмент для отбора специалистов. Вузы получают аналитику для повышения качества образования и трудоустройства выпускников.

Первая версия Universe помогает студентам и работодателям находить друг друга и строить прозрачные карьерные траектории. Уже сейчас доступны базовые функции: цифровой профиль студента с подтвержденными вузами и работодателями навыками, проектами и достижениями; курсы от компаний – реальные кейсы, тесты для практики и развития; вакансии от ведущих работодателей; система достижений за выполнение заданий и прохождение курсов.

Для вузов Universe становится инструментом повышения качества трудоустройства выпускников и укрепления позиций в рейтингах.

Приложение Hero интегрировано с Universe и использует цифровые профили студентов для подбора и адаптации молодых специалистов. Работодатели получают возможность видеть реальные навыки и прогресс кандидатов, снижая риски и текучесть кадров.

Главная задача продукта — создание понятной и структурированной системы для развития сотрудников. Приложение позволяет HR-специалистам управлять карьерными треками, повышает мотивацию и вовлеченность персонала благодаря четко сформулированным и достижимым целям. Hero также способствует формированию корпоративной культуры, основанной на непрерывном обучении и профессиональном росте.

Базовые функции MVP уже позволяют вовлекать студентов в систему ценностей, требований и активностей. Главная особенность новой платформы — ее открытая архитектура. Каждый участник может подключить собственного поставщика курсов, тестов, контента или партнеров по деятельности.

В числе первых интеграций — проект Росмолодежи «Твой ход» и РСО (Российские студенческие отряды). К платформе также присоединились поставщики вакансий: первыми стали сервисы для ИT-специалистов SkillStaff и «Профессионалы 4.0».

«Экосистема Universe и Hero — это именно те инструменты, которых давно ждали все участники рынка. Теперь работодатель может напрямую показать ключевые требования и особенности корпоративной культуры. Студенты получают не только лучшее понимание ожиданий, но и конкурентное преимущество: подтвержденные достижения в профиле (SkillPass Universe) значительно ценнее, чем обычное резюме. Университеты и колледжи, в свою очередь, получают мощные аналитические инструменты для корректировки образовательных программ и прогнозирования успеха своих студентов. Этот продукт появился именно тогда, когда он действительно необходим», — отметил генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

Продукты Universe и Hero функционируют на базе платформы «Гравитация» (собственная разработка ООО «Оператор Газпром ИД»). Ее открытая архитектура обеспечивает бесшовную интеграцию любых решений в рабочие процессы, что дает гибкость и возможность кастомизации.

Приложения бесплатно доступны в Google Play, RuStore и Apple Store.