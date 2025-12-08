Искусственный интеллект компании ГИД обрабатывает 3500 минут видео за считанные часы

Компания «Оператор Газпром ИД» (ГИД) разработала VTS (Video Tagging System) — интеллектуальную платформу для автоматизации анализа видеоконтента, которая позволяет студиям и продакшн-командам обрабатывать тысячи минут видео за считанные часы, экономя сотни человеко-часов. Об этом CNews сообщили представители ГИД.

Недавно платформа получила новые возможности: теперь VTS способна создавать монтажные листы, которые ранее требовали ручного просмотра всего материала, фиксации таймкодов, транскрибации диалогов и описания действий в кадре.

VTS использует компьютерное зрение и большие языковые модели (LLM) для глубокого анализа видеоматериала. Платформа умеет: автоматически транскрибировать диалоги с привязкой к таймкодам; распознавать действия, объекты и эмоциональный фон сцен; определять монтажные склейки и классифицировать виды планов (ECU, MS, FS); формировать структурированные монтажные листы, готовые к использованию режиссерами и монтажерами.

После внедрения обновленной платформы студия обработала 3500 минут видеоматериала всего за несколько часов вместо недель ручной работы. Платформа автоматически создала полностью структурированные монтажные листы, что позволило команде сэкономить сотни человеко-часов, сократить сроки подготовки видео и ускорить выпуск проектов, освободить сотрудников от рутинной работы и сосредоточиться на творческих задачах, а также повысить точность и качество подготовки монтажных листов.

VTS уже доказала свою эффективность на крупных проектах и готова масштабироваться для студий любого размера.

«VTS меняет правила игры в видеопроизводстве: теперь студии могут сосредоточиться на креативе, а рутинные задачи выполняет искусственный интеллект», — отметил директор продукта ООО «Оператор Газпром ИД» Павел Боюка.