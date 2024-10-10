Разделы

Цифровизация
|

Технологическая «дочка» Газпрома выводит на рынок «Ивентум» – конструктор приложений для организации и управления мероприятиями

«Оператор Газпром ИД» (входит в Группу «Газпром»), выводит на рынок собственный конструктор приложений для event-рынка. Первым клиентом новой ИT-системы, получившей название «Ивентум», стала конгрессно-выставочная компания «ЭкспоФорум Интернэшнл».

Платформа «Ивентум» позволяет создавать многофункциональные брендированные мобильные приложения для офлайн-, онлайн- и гибридных событий любых форматов – от конгрессов, форумов и конференций до спортивных соревнований, фестивалей, корпоративных и городских праздников. Платформа оцифровывает все этапы мероприятий – покупку билетов, регистрацию, логистику и навигацию по площадке, коммуникацию участников друг с другом, а также доступ к новостям, трансляциям и спецпредложениям партнеров.

Благодаря встроенным no-code модулям, «Ивентум» без дополнительных затрат подстраивается под задачи клиента. Например, позволяет организаторам собирать аналитику, рассылать оповещения, создавать сообщества, обеспечивать маркетинговое продвижение внутри создаваемых приложений, персонализировать выдачу новостей, запускать тематические маркетплейсы для участников, а также архивировать контент.

«Рынок отечественных приложений для событийной индустрии активно формируется и будет стремительно развиваться, следуя за ростом event-рынка, объем которого в 2024 г. превысит 237 млрд руб. Рыночный потенциал ИT-решений для организации мероприятий, по нашим оценкам, составляет не менее 25 млрд руб.. Развивая сотрудничество с «ЭкспоФорум Интернэшнл», мы получаем доступ к сегменту выставочного бизнеса, где планируем занять значительную долю. Несомненный плюс «Ивентума» – повышенное внимание к информационной безопасности, а также насыщение платформы широчайшим функционалом. Наша цель – сделать лучший ИT-продукт для планирования, проведения и управления событиями. До конца года будут выпущены новые релизы, каждый из которых добавит новых возможностей», – сказал Андрей Ветошкин, генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД».

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж
Маркет

Первым проектом, реализованным на платформе «Ивентум», стало приложение «ПМГФ», созданное компаниями «Оператор Газпром ИД» и «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

«Разработанный нами «Ивентум» является наиболее защищенным и многофункциональным решением для организаторов и участников событий. Уверена, продукт будет востребован как на внешнем рынке, так и для мероприятий внутри Группы Газпром и ее партнеров, собирающих многотысячную аудиторию», – сказала Аурика Виларди, директор по маркетингу ООО «Оператор Газпром ИД».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Селяне из российской глубинки снесли вышку сотовой связи, потому что «излучения никто не отменял»

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

«МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: