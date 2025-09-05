Русская смекалка против импортозамещения. Госзаказчики нашли хитрый способ закупать иностранное «железо» вместо отечественного

Госзаказчики научились закупать иностранную электронику и при этом совершенно не нарушать закон. Они разработали действенную схему, основанную на так называемых «смешанных лотах», которая позволяет им приобретать в рамках тендеров технику иностранных брендов, к которым они привыкли, а не продукцию российских вендоров, которую им навязывает политика импортозамещения.

Вышли из положения

Российские госзаказчики научились по-хитрому обходить требования об импортозамещении и закупать иностранную электронику, действуя при этом строго в рамках закона. Иными словами, привлечь их к ответственности будет непросто.

Как пишут «Ведомости», новая схема обхода ограничений на закупку иностранной аппаратуры основывается на «смешанных лотах». Под этим термином подразумевается одновременная закупка товаров, располагающих российскими аналогами из реестра Минпромторга, и товаров, у которых таких аналогов нет.

«Ведомости» подчеркивают, что на такие закупки не распространяется правило «второй лишний», подразумевающее запрет на приобретение иностранной продукции, если у нее есть хотя бы один отечественный заменитель. Благодаря этой лазейке госзаказчики могут приобретать иностранную технику хоть по всем позициям в тендере.

Наглядное доказательство отношения к импортозамещению

Схема со смешанными лотами оказалась безумно популярной среди компаний с госучастием и госструктур. Она настолько востребована, что к моменту выхода материала почти три четверти российских компаний в сфере вычислительной техники (около 71%) начали жаловаться на авторов тендеров за нарушение «национального режима», пишет издание.

В данном случае речь о нацрежиме при проведении закупок. Он прописан в постановлении Правительства России №1875 – в нем приведены перечни товаров, которым стоит отдавать приоритет при госзакупках.

Если приобретаются товары из первого перечня, то закупка любых иностранных аналогов полностью запрещена, если по второму, то будет действовать ограничение допуска к тендеру, если у нужной техники есть российские аналоги.

На все товары, не попавшие в эти два перечня, предоставляется ценовое преимущество российской продукции, составляющее 15%.

Но лишь одной схемой обхода ограничений госзаказчики решили не ограничиваться. Для пущей надежности они также прописывают в техзадании заградительные (невыполнимые или неоправданные) требования к электронике, чтобы отечественные решения не могли им соответствовать.

На это российские производители техники тоже жалуются. Попутно они упоминают и другие схемы, в частности, манипуляции с обоснованием начальной максимальной цены контракта.

В чем суть схемы

Как сообщила изданию руководитель антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина, для работы нацрежима нужно, чтобы в смешанном лоте инициатор тендера рассматривал заявки от потенциальных поставщиков «дифференцированно, применяя к каждой товарной позиции соответствующий инструмент национального режима». Однако в реальной жизни это условие не соблюдается, подчеркивает Павлухина.

Вместо этого заказчики просто разрешают участвовать в тендере всем кандидатам, включая тех, что предлагают иностранные товары. «В этой ситуации российский участник закупки вынужден конкурировать с иностранными производителями и по цене, и по техническим характеристикам», – сказала изданию Оксана Павлухина.

Что говорят участники рынка

Производители и разработчики российской электроники сетуют, что постановление Правительства России №1875 открыло перед госзаказчиками прорву возможностей по обходу требований импортозамещения. Такого мнения придерживается, в частности, руководитель холдинга SND Global (занимается контрактной разработкой электроники) Ольга Квашенкина, пишут «Ведомости».

«Для отрасли вычислительной техники именно это сейчас и боль: крупные интеграционные лоты с разнородными позициями объективно снижают долю заявок с российской продукцией и повышают вероятность импорта», – сказала она изданию.

Кваншенкина отдельно пожаловалась и на смешанные лоты. По ее словам, они «системно бьют по импортозамещению в электронике». «Когда в одном лоте объединяют разные группы, например ПК, мониторы, принтеры, ПО и сеть, исчезает чистота применения ограничений», добавила она.

Несоответствие требованиям

Ольга Кваншенкина также прошлась и по завышенным требованиям к российской электронике. Она отметила, авторы тендеров часто составляют техзадания «под конкретного производителя» и привела в качестве одного из примеров интерфейс Thunderbolt, Это совместная разработка компаний Apple и Intel, существующая с 2011 г. и на стоящее время доросшая до четвертого поколения. Его премьера состоялась в январе 2020 г., а в октябре 2023 г. Intel сообщила о ведущейся разработке Thunderbolt 5. Важно подчеркнуть, что интерфейс присутствует во многих ноутбуках и ПК как крупных, так и малоизвестных вендоров.

Этот интерфейс аппаратно совместим с USB-C, который тоже существует очень давно и весьма широко распространен. Почему российские производители не могут встроить в свои ноутбуки и ПК поддержку Thunderbolt, хотя при этом собирают их на процессорах Intel и AMD, Квашенкина не уточнила. Также, по ее словам, в техзаданиях часто указываются «завышенные габаритно-массовые или аккумуляторные параметры» для ноутбуков и другой техники. Тут она тоже не пояснила, что мешает российским разработчикам создать ноутбук, соответствующий этим параметрам.

Мнение властей

О том, что госзаказчики очень полюбили смешанные лоты в качестве инструмента обхода требований импортозамещения, уже известно Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Она получат жалобы на это от производителей, сообщил изданию представитель ведомства, подчеркнув, что «вопрос наличия или отсутствия нарушений законодательства в сфере закупок служба рассматривает в каждом конкретном случае при проведении контрольного мероприятия».

Минпромторг тоже осведомлено о схеме со смешанными лотами, рассказал изданию представитель министерства. По его словам, на нее жалуются производители не только вычислительной техники, но также охранных и пожарных систем безопасности. «Учитывая, что основным разработчиком постановления № 1875 является Минфин, Минпромторгом подготавливаются предложения по установлению ограничений по смешению лотов в части радиоэлектронной продукции для представления в Минфин», – сообщил «Ведомостям представитель Минпромторга.