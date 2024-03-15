Рекламу без согласия чаще всего присылают банки и микрофинансовые организации. Более 60% жалоб заканчиваются штрафами

В 2023 г. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила 143 дела по результатам жалоб граждан на полученную без согласия рекламу, подсчитали в ИТ-компании HFLabs.

Эксперты HFLabs проанализировали базу решений ФАС, выложенную в открытый доступ. В ней оказалось 143 административных дела, возбужденных в 2023 г. из-за нарушения ч.1 ст. 18 Закона «О рекламе» (в 2022 г. таких дел было 148). Эта статья допускает распространение рекламы по сетям электросвязи только при условии предварительного согласия абонента или адресата на её получение. Об этом CNews сообщили представители HFLabs.

Чаще всего россияне жаловались на рекламные звонки без согласий (63 обращения) и сообщения, полученные по электронной почте (40 обращений). Интересно, что в 2022 г. больше всего жалоб поступило на несанкционированные» звонки (68 дел) и SMS (62 дела).

Больше всего дел, связанных с рекламой без согласия, возбудили управления ФАС в Ярославской области (50 дел), Башкортостане (27 дел) и Кемеровской области (20 дел). УФАС в столице дало ход четырем делам — против одного годом раньше.

Главными спамерами в 2023 г. стали банки и микрофинансовые организации — жалобы на них составляют 33% от всего объема обращений граждан в ФАС. На втором месте — разного рода услуги (25%), на третьем — медицина (11%). Например, в отношении сети медицинских лабораторий в 2023 году были возбуждены 11 дел, каждое из них было вызвано неправомерной рассылкой сообщений по e-mail.

В отличие от 2022 г., в 2023 г. в число спамеров попали и маркетплейсы (3%).

«Многие компании делают рассылку с помощью мелких ИП. Из-за этого в сфере внимания ФАС оказываются именно рассыльщики, а сами бренды формально никак не страдают. Но реклама без согласия все равно влияет на лояльность клиента. Неслучайно есть даже класс информационных систем Consent Management. Такие системы позволяют бизнесу вести учет согласий, предоставленных клиентами, и с учетом этого планировать свои маркетинговые активности», — сказал Тимур Сафиуллин, эксперт по согласиям в HFLabs.

Согласно данным на сайте ФАС, 62% дел закончились для компаний штрафами, еще 31% пока находятся на паузе. При этом в конце 2023 г. штрафы за рассылку рекламы без согласий серьезно выросли. При первичном нарушении такой штраф теперь составляет от 100 до 300 тыс. руб. для должностных лиц и 300-700 тыс. руб. для юрлиц. При повторном нарушении заплатить нужно уже будет 300-500 тыс. руб. и 1-1,5 млн руб. соответственно.

Чтобы избежать штрафов, компании используют самые разные аргументы. Так, отправив рекламу клиенту в Viber, крупный ретейлер сослался на то, что данные о согласиях хранились в программах от иностранных вендоров. Он пояснил, что «полное восстановление данных клиентов оказалось технически невозможным в связи с отсутствием всего объема информации в результате действий зарубежных разработчиков». Это не помогло, и компания получила штраф. Так что бизнесу, у которого зарубежное ПО управляет согласиями, нужно иметь в виду возможные проблемы с целостностью данных и способы их решения с западными игроками.