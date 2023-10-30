К россиянам возвращается бесплатная раздача интернета. МТС резко против

Крупнейшие операторы сотовой связи России готовы перестать взимать плату за раздачу интернета. Такое решение приняли «Билайн», «Мегафон» и Tele2 по приказу ФАС. МТС пока что остался в стороне – он с требованием регулятора в корне не согласен.



Трое против одного

Операторы связи «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернут своим абонентам возможность бесплатно раздавать мобильный интернет, который входит в их предоплаченные тарифные планы. Связано это с предписанием ФАС, выданным в сентябре 2023 г. Федеральная антимонопольная служба потребовала от операторов перестать взимать плату за эту услугу.

CNews писал, что россияне, фактически, дважды платят за одну и ту же услугу. Сначала они перечисляют оператору абонентскую плату по тарифу, покупая объем минут, SMS и трафика, а после отдают ему деньги за раздачу уже купленного интернета. В сети МТС ежедневное пользование такой услугой может увеличить размер оплаты за связь на 1500 руб. в месяц.

К слову, из четырех федеральных операторов только МТС выразил несогласие с требованием ФАС, пишут «Известия». По информации издания, оператор считает, что взимание платы за раздачу интернета – вполне законная мера.

Фото: FreePik Операторы пошли на уступки абонентам

Срок выполнения предписания ФАС истек 18 октября 2023 г. Как пишет издание, если МТС не исполнит требование ФАС, он может стать фигурантом антимонопольного дела.

Как развивались события

В середине сентября 2023 г. вся «большая четверка» операторов связи получила предписание ФАС о прекращении взимания платы за раздачу мобильного интернета. По мнению регулятора, это является признаком нарушения антимонопольного законодательства, поскольку выглядит это как навязывание абонентам невыгодных им услуг.

Заставить операторов сделать раздачу интернета бесплатной ФАС решила на основании большого количества поступивших в ведомство жалоб россиян. Операторам был дан ровно месяц на выполнение требования.

К концу октября 2023 г. три из четырех федеральных операторов решили выполнить предписание ФАС. «Мы не будем вводить плату за раздачу интернета на тех тарифах, в которых она изначально подключалась без дополнительной платы, – сообщили CNews представители «Мегафона». – На новых тарифных линейках мы также учтем требования ФАС и сохраним такие предложения для клиентов, в рамках которых услуга по раздаче интернета не будет отдельно тарифицироваться».

«Tele2 представила в ФАС России следующую информацию об исполнении предупреждений: с 22 ноября (2023 г. – прим. CNews) раздача интернета с мобильных устройств станет бесплатной для новых подключений абонентов, с 19 декабря (2023 г.) – для всех действующих клиентов», – заявили CNews в Tele2, подчеркнув, что задержка связана с «необходимостью завершить техническую настройку тарифных планов в биллинге».

«Билайн», по информации ФАС, отменит платную раздачу интернета на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря 2023 г. Абонентам, которые еще не перешли с тарифов с безлимитным интернетом, повезло меньше – как пишет издание, в настоящее время «Билайн» проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу. Результаты оператор передаст в ФАС до 1 декабря 2023 г.

Абсолютное меньшинство

На момент выпуска материала абонентская база МТС, по собственным данным оператора, составляла в пределах 88 млн человек с учетом абонентов в России, Белоруссии и Армении. Всем этим миллионам людей ввиду того, что оператор отказался отменять плату за раздачу интернета, дан выбор – продолжить платить, искать способы обхода этих ограничений (в интернете есть масса инструкций), или сменить оператора связи.

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Что касается самого оператора, то несогласие с предписанием ФАС может грозить ему возбуждением дела о нарушении антимонопольного законодательства. Однако потенциальный урон, который может нанести МТС проигрыш этого дела в суде, вероятно, может оказаться меньше сумм, которые абоненты ежемесячно вынужденно перечисляют ему за раздачу интернета.

В данном случае речь идет о потенциальном нарушении ст. 14.31 КоАП РФ («злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»). Наиболее тяжкое наказание за этот проступок – штраф на сумму от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. Для сравнения, выручка МТС по итогам II квартала 2023 г. (1 апреля – 30 июня) составила 146,7 млрд руб. (рост на 14,8% год к году), а чистая прибыль – 16,8 млрд руб. (53,5 тыс. руб.).

Добавим также, что в настоящее время ФАС ведет оценку действий МТС на рынке. В сентябре 2023 г. CNews писал, что регулятор стал получать жалобы россиян на желание оператора резко повысить абонентскую плату по тарифам.