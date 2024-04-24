После публикации CNews власти остановили многомиллиардную закупку «железа» Росреестром

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение об остановке многомиллиардной закупки оборудования Росреестром после жалобы «Ланит-интеграции».

Многомиллиардная закупка остановлена

Многомиллиардная закупка Росреестра остановлена ФАС. Ранее CNews писал о проверке данной закупки, причиной которой стала жалоба от компании «Ланит-интеграция».

Причиной жалобы на закупку стало нарушение Росреестром четырех Федеральных законов и Постановлений правительства, контролирующих систему контрактных закупок, при составлении технического задания.

Заседание ФАС по делу состоялось 18 апреля 2024 г. Результаты появились 23 апреля на сайте госзакупок в карточке контракта. Антимонопольная служба признала жалобу «Ланита» частично обоснованной и временно приостановила закупку, выдав Росреестру предписание на устранение нарушений в документах к тендеру.

Telegram-канал Росреестра Многомиллиардная закупка Росреестра отменена из-за многочисленных нарушений

По итогам слушания в закупке Росреестра признали нарушения части 4 статьи 33, пунктов 5, 12 части 1, пункта 1 части 2, части 5 статьи 42 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ФАС передал материалы дела на рассмотрение соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Что обязан сделать Росреестр

В своем предписании ФАС обязал Росреестр аннулировать определение поставщика на поставку оборудования и выполнение работ по внедрению системы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и разместить на сайте госзакупок информацию об аннулировании указанного определения поставщика.

Росреестр должен исправить все нарушения в документах к тендеру. Предписание ФАС должно быть исполнено в срок до 7 мая 2024 г. А подтверждение исполнения должно быть предоставлено в антимонопольную службу в письменном виде и по электронной почте.

Какие нарушения подтвердились

В результате рассмотрения жалобы ФАС признал жалобу «Ланит-интеграции» обоснованной в части пунктов. Подтвердилось искусственное укрупнение закупки и совмещение услуг разного рода. Различные компоненты сетевого оборудования, телефонной связи, видеоконференцсвязи и инженерной инфраструктуры были неправильно объединены Росреестром в один заказ, не имеющий прямой связи между собой и не являющийся обязательным для одной информационной системы.

Фактически, было объединено вместе две сопоставимые по объему закупки оборудований для Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Роскадастра. Это нарушает пункт 1 части 2 статьи 42 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.1 КоАП РФ статьи 7.30 о «Нарушении порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вместе с тем Комиссия считает, что указанное требование Росреестра о необходимости отправки оборудования со склада производителя является избыточным, поскольку товар может находится как на складе производителя, так и на складе поставщика/дистрибьютора.

Таким образом, в ФАС сделали вывод, что действия заказчика, выразившиеся в установлении требований к отправке оборудования со склада производителя, нарушают часть 4 статьи 33 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Требование Росреестра к наличию у поставщиков лицензий ФСБ также признали избыточным: «На заседании Комиссии установлено, что работы, на которые необходима лицензия ФСБ России, не являются самостоятельными, а должны выполняться исполнителем наряду с монтажом товара. Таким образом, требование о наличии лицензии ФСБ России необходимо предъявлять к исполнителю Контракта для выполнения конкретных видов работ» - пишет ФАС.

В техническом задании Росреестр указал дополнительные характеристики поставляемых товаров, не предусмотренные позициями Каталога. Что также является нарушением. При описании товара «Маршрутизатор СЕ Тип ЦА1» заказчиком установлены характеристики «Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (IMIX), не менее 3,6 ГБ/с.», «Иерархический QоS». Вместе с тем позиция «Маршрутизатор» не содержит вышеуказанных характеристик, что противоречит подпункту «а» пункта 5 Правил использования Каталога.

Помимо вышеперечисленного ФАС признал неправомерной возможность внесения изменений в адресный перечень получателя товара при исполнении контракта и требование о предоставлении подтверждения производителями соответствия различных компонентов.