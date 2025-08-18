Новые продукты от «КонсультантПлюс» помогут оценить перспективы рассмотрения ФАС и УФАС споров по рекламе и госзакупкам

В «КонсультантПлюс» появились новые продукты с выводами из практики антимонопольных органов по различным спорным вопросам: «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Реклама»; «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Госзакупки (44-ФЗ)». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Новые продукты содержат срез основных спорных вопросов, возникающих на практике, и позиции антимонопольных органов по ним. Это позволит специалистам получить представление о возможных рисках и подстраховаться на случай их возникновения.

В каждом материале: выводы из практики антимонопольных органов со ссылками на решения и выдержками из них; ссылки на акты ФАС и УФАС по аналогичным делам; при оспаривании решения в суде представлены результаты рассмотрения дела; при расхождении практики – различные позиции антимонопольных органов.

Материалы ежедневно обновляются.

«Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Реклама» включает 200 материалов, в которых отражено более 750 позиций антимонопольной службы по различным спорным вопросам.

Тематика: реклама в интернете; реклама в печатных изданиях, на телевидении и радио, наружная реклама; реклама различных видов товаров; реклама стимулирующих мероприятий; согласие на получение рекламы; ответственность за нарушение законодательства о рекламе; доказывание в делах, связанных с нарушением рекламного законодательства.

«Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Госзакупки (44-ФЗ)» включает 200 материалов, в которых отражено более 750 позиций антимонопольной службы по различным спорным вопросам.

Тематика: неверный выбор способа закупки; ошибки при обосновании НМЦК; неразмещение информации в ЕИС; нарушение национального режима; ошибки в порядке оценки и сопоставлении заявок в конкурсе; нарушения при проведении совместных закупок; неприменение типовых контрактов; заключение контракта с нарушением условий закупки; неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта.

Новые продукты размещены в новом разделе системы «Административная практика» системы «КонсультантПлюс», куда также перенесены информационные банки «Практика антимонопольной службы» с документами ФАС и УФАС и «Решения госорганов по спорным ситуациям» с решениями и предписаниями Роспатента, ФАС, ФНС, других госорганов по патентным, антимонопольным, налоговым и прочим вопросам.