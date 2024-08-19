Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС

Поставку автоматизированных рабочих мест для Минтруда стоимостью 216,6 млн руб. попытались остановить жалобой на неправильное оформление передачи неисключительных прав на ПО. Поступившую жалобу ФАС признал недействительной.

АРМ и ноутбуки для Минтруда

Госзакупка министерства труда и социальной защиты России на поставку на поставку автоматизированных рабочих мест 16 июля 2024 г. была размещена на соответствующем сайте. Поставка включала 1439 моноблоков и 32 ноутбуков для учреждений медико-социальной экспертизы. 31 июля 2024 г. поступила жалоба в ФАС от компании «ДЕПО Электроникс» о нарушении заказчиком оформления аукционной документации. В жалобе шла речь о неправильном оформления передачи неисключительных прав на программное обеспечение АРМ.

Как правильно передать права на лицензию

Согласно тексту жалобы, сначала компания «ДЕПО Электроникс» направила заказчику – министерству труда и социальной защиты России – запрос для разъяснения деталей документации. Согласно проекту госконтракта, АРМ должны поставляться с предустановленным ПО с передачей правообладателем неисключительных прав на основании лицензионного соглашения. Как отмечает «ДЕПО Электроникс», из требований проекта госконтракта следует, что Минтруду должны быть переданы правообладателем неисключительные права по акту приема-передачи неисключительных прав. Этот акт должен содержать сведения о цене, сумме и наименованию неисключительных прав. Но проектом государственного контракта не предусмотрено выделение стоимости передачи прав использования ПО.

Минтруд в ответ на запрос «ДЕПО Электроникс» разъяснил, что согласно положениям законодательства информация, о которой идет речь в запросе, содержится в «Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме». Туда такая информация включается посредством применения характеристик, предусмотренных «Каталогом товаров, работ, услуг», в котором, в том числе, содержится позиция о наличии предустановленного ПО. Поэтому выделить программное обеспечение из объекта закупки невозможно. «Вместе с тем, при подготовке проекта государственного контракта в ЕИС по результатам проведенного электронного аукциона будет выделена позиция со стоимостью передачи прав на использование программного обеспечения», – говорится в ответе Минтруда.

Неудачная жалоба и заключенный контракт

В компании «ДЕПО Электроникс» не согласились с таким ответом и подали жалобу, отметив в ней, что отсутствие выделенной стоимости передачи прав использования ПО в соответствии с п. 5 ст. 1235 «Лицензионный договор» ГК РФ является существенным моментом для лицензионного договора. Далее компания «ДЕПО Электроникс» попросила ФАС приостановить процедуру проведения электронного аукциона, провести внеплановую проверку аукционной документации и выдать Минтруду предписание об устранении нарушений. 2 августа 2024 г. определение поставщика было приостановлено по жалобе.

Как указали представители Минтруда, пунктом 1.7 Лицензионного соглашения с конечным пользователем (приложение к описанию объекта закупки) установлено, что срок действия лицензии, размер лицензионного вознаграждения, а также иные условия использования программного обеспечения определяются соответствующим договором между пользователем-юридическим лицом и компанией, или партнером компании. При этом лицензионное вознаграждение по соглашению пользователем не уплачивается.

На заседании комиссии ФАС по контролю в сфере закупок представители Минтруда пояснили, что на основании указанного положения размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются договором между правообладателем и конечным пользователем ПО. В итоге комиссия ФАС по контролю в сфере закупок пришла к выводу, что действия Минтруда не противоречат положениям закона о контрактной системе.

Согласно решению ФАС, 7 августа 2024 г. жалоба «ДЕПО Электроникс» была признана необоснованной, а 12 августа 2024 г. на странице госзакупки были размещены результаты контроля.

При этом после окончания подачи заявок 1 августа 2024 г. торги были признаны несостоявшимися. Такое решение было принято согласно п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ, поскольку по окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в закупке. Однако 14 августа 2024 г. Минтруд заключил договор на поставку с ООО «Технопрогресc».

CNews направил запрос всем участникам ситуации вокруг госзакупки и готов опубликовать комментарии.