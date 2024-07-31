Единственный участник конкурса получит 270 миллионов за обеспечение ФАС системой ИБ

В электронном аукционе по обеспечению ФАС России комплексной системой информационной безопасности приняла участие единственная компания – АО «НПК «Абитон». Она стала победителем тендера и получит 270 млн рублей.

Информационная безопасность для ФАС

АО «Научно-производственная компания «Абитон» выиграла госзакупку на 270430942 руб. на создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности ФАС России. Заявка была размещена на сайте госзакупок 27 мая 2024 г., поставщик был определен 2 июля 2024 г. При этом компания «Абитон» была единственным участником тендера, поскольку по окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в госзакупке. В ходе электронного аукциона поступили две жалобы. В обоих случаях определение поставщика временно приостанавливалось.

Объект закупки включает множество позиций: услуги технической поддержки, услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения, средства защиты информации, средства связи, телекоммуникационный шкаф, коммутаторы, модемы, серверы, источник бесперебойного питания и т.д.

Как ФАС рассмотрела жалобу на ФАС

Первой стала жалоба компании «Абитон» в ФАС, появившаяся на странице госзакупки 3 июня 2024 г. Комиссия ФАС по контролю в сфере закупок рассматривала жалобу АО НПК «Абитон» на действия заказчика – ФАС России и оператора электронной площадки.

По мнению компании «Абитон», ее права и законные интересы нарушили действия заказчика, установившего в двух документах – структурированной форме извещения и в описании объекта закупки противоречивые сведения в отношении наименований и характеристик поставляемых товаров.

В частности в первом документе максимальное количество процессоров указывалось, как четыре штуки иди больше, а во втором – со значением не менее одной штуки, количество серверов – пять штук и три штуки, в первом документе устанавливались характеристики телекоммуникационного шкафа, а во втором они отсутствовали.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что при публикации извещения в ЕИС Заказчиком допущена техническая ошибка.

Комиссия ФАС по контролю в сфере закупок решила признать жалобу обоснованной, выдать заказчику, Комиссии по осуществлению закупок ФАС России и оператору электронной площадки предписание об устранении выявленного нарушения Закона о контрактной системе. Также было решено передать материалы по этому делу соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Отмененная жалоба

Вторая жалоба – от ООО «АИТ» – была размещена на странице госзакупки 28 июня 2024 г. и была посвящена неправомерному объединению в один лот функционально не связанного оборудования и программного обеспечения, лицензируемых и не лицензируемых видов работ. Также в жалобе указывалось на отсутствие в описании объекта закупки передачи лицензионных прав на использование ПО в отсутствие лицензионного договора. Указывалось и на отсутствие сведений в отношении перечня информационных систем и систем защищаемых ресурсов.

Комиссия выяснила, что согласно описанию объекта закупки товары имеют взаимосвязь, поскольку используются в целях создания программно-аппаратного комплекса. И приобретение их разными закупками влечет возможность поставки несовместимого оборудования и ПО, что сделает невозможным создание использование программно-аппаратного комплекса. В связи с этим сформированный объект закупки не противоречит положениям закона о контрактной системе.

По следующему пункту комиссия пришла к выводу, что положения извещения не обязывают участников закупки иметь лицензию ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) и ФСБ России, поскольку такие требования установлены заказчиком к исполнителю по контракту. Это не ограничивает исполнителя в возможности привлечении субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии на момент подачи заявки. Поэтому действия заказчика, объединившего в один объект закупки, лицензируемые и не лицензируемые виды работ, не противоречат положениям Закона о контрактной системе.

По третьему пункту жалобы, комиссия выяснила, что описание объекта закупки в соответствии с пунктом 3 части 1236 ГК РФ содержит все требования необходимые для заключения сублицензионного договора для предоставления неисключительных прав на ПО, предоставляемое при исполнении договора. И это не противоречит положениям закона о контрактной системе.

По поводу сведений в отношении перечня информационных систем и систем защищаемых ресурсов, комиссия отметила, что в описании объекта закупки установлен перечень из 12 информационных систем, входящих в инфраструктуру ФАС России. Поэтому указанные в пунктах описания объекта закупки сведения в отношении информационных систем и систем защищаемых ресурсов, не противоречат положениям закона о контрактной системе.

В итоге жалоба была признана необоснованной.

Несостоявшийся аукцион и заключенный контракт

Электронный аукцион был признан несостоявшимся на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку на участие в закупке подана одна заявка, признанная соответствующей требованиям.

Контракт ФАС с АО «Научно-производственная компания «Абитон» был размещен на странице госзакупки 16 июля 2024 г. Причиной заключения контракта с единственным поставщиком значится закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 «Признание открытого конкурентного способа несостоявшимся. Последствия такого признания» Федерального закона №44-ФЗ.