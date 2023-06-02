«Базальт СПО» подписала хартию о добровольном ограничении роста цен на российское ПО

1 июня 2023 г. на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) «Базальт СПО» вместе с представителями ведущих разработчиков российского ПО и профильных ассоциаций подписала хартию о добровольном ограничении опережающего роста цен на российское программное обеспечение. Цель документа — стимулировать миграцию на российский софт, дав заказчикам четкие ценовые ориентиры.

Инициативу поддержали «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», АПКИТ, «Код безопасности», «Мойофис», TrueConf, «Лаборатория Касперского» и др.

«Базальт СПО» на протяжении последних лет инициативно сдерживает динамику цен на операционные системы «Альт». В 2022 г. она составила 10% — ниже уровня инфляции. Достигнуть такого показателя удается за счет постоянного наращивания объемов продаж.

«Переход на отечественный софт должен снижать, а не увеличивать расходы заказчиков, — отметил Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО». — Поэтому необходимо не допустить роста цен на программные продукты. Разработчики российского ПО уже получили от государства беспрецедентные преференции. Дополнительное искусственное завышение цен было бы совершенно некорректным и не соответствующим интересам ИТ-рынка».

Как участник хартии, компания будет придерживаться следующих принципов:

– Добровольно ограничивать предельное годовое повышение цены на свои программные продукты максимальным ценовым порогом. Он определяется как цена на программный продукт на ту же дату предыдущего года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен (CPI) по данным Росстата, плюс 15% от этой скорректированной цены. Если продажи ПО производят партнёры, максимальный порог соотносится с рекомендованной розничной ценой (РРЦ).

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– В случае вывода на рынок нового, более функционального программного продукта того же класса сохранять и поддерживать прежний продукт, ограничив предельное годовое повышение цены на него максимальным ценовым порогом.

– Публиковать на своём сайте в свободном доступе актуальную информацию о ценах на программные продукты.

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«Базальт СПО» — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.