«СКБ Контур» подписал Ценовую хартию социально ответственного ИТ-бизнеса

Подписание состоялось 1 июня 2023 г. в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Инициаторами и подписантами документа стали ведущие отраслевые ИТ-ассоциации страны – АПКИТ, НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт». На подписании присутствовал Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций России. Вместе с «СКБ Контур» ценовую хартию подписали 12 ИТ-компаний. В документе они согласились не повышать цены на свои продукты больше чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год. Другие компании, желающие поддержать договоренности, смогут присоединиться, подписав документ в интернете.

Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России: «Сегодня очень важное событие и уникальное для нашего рынка. ИТ-отрасль одна из первых продемонстрировала свою зрелость и ответственность. Наш рынок сейчас в непростом состоянии, появляется конкуренция: кто-то сильнее, кто-то нет. Поэтому возникает рост цен. Здорово, что мы вовремя сумели договориться и поняли, что рост должен быть разумным. Благодарю, что поддержали эту инициативу и материализовали в виде документа. Мы подаем хороший пример».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «СКБ Контур уже 35 лет на рынке. Все эти годы для нас превыше всего интересы клиентов, а это почти 2,5 млн компаний по всей России. Нам важно сохранить доступность продуктов для пользователей. Это принесет пользу бизнесу наших клиентов и позитивно скажется на долгосрочном развитии ИТ-отрасли. Поэтому мы готовы в рамках данной хартии взять на себя соответствующие обязательства».

По словам инициаторов, ценовая хартия обеспечит национальный цифровой суверенитет России и не допустит значительного повышения стоимости отечественного ПО, которое пришло на смену иностранному. Планируется, что хартия будет действовать до 2028 г., но срок может быть пересмотрен.

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