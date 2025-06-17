Новые возможности «Специального поиска судебной практики» от «КонсультантПлюс»

«Специальный поиск судебной практики» – это интеллектуальный сервис поиска судебной практики по большим фрагментам текста в системе «КонсультантПлюс». Загрузите текст искового заявления, досудебной претензии, судебного решения или опишите ситуацию своими словами, и сервис подберет судебную практику со схожими обстоятельствами. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

В июне 2025 г. вышла улучшенная версия «Спецпоиска судебной практики». В нем появились аннотации к найденным судебным решениям. В аннотациях кратко изложены суть, обстоятельства и решение. Это позволит быстро подобрать судебные акты, даже не заходя в тексты документов.

Среди других полезных возможностей сервиса: есть фильтры для поиска и анализа судебной практики: по суду, по дате; можно скрыть отмененные и измененные акты.

Поиск документов ведется по всему массиву судебной практики в системе «КонсультантПлюс». Можно выбрать, какие акты найти – арбитражных судов или судов общей юрисдикции.

В результатах поиска отображается до 1000 документов.

Спецпоиск построен на принципах машинного обучения и совершенствуется с каждым поисковым запросом.

Сервис полезен для юристов, судей, их помощников, адвокатов, а также других специалистов.