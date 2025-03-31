Новая функция в «КонсультантПлюс»: Расширенная история поисковых запросов

Историю своих поисковых запросов пользователи «КонсультантПлюс» могут посмотреть по кнопке «Журнал» панели инструментов. Здесь содержатся последние результаты работы пользователя: что, когда и как он искал в системе «КонсультантПлюс». Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс».

Расширенная версия журнала содержит ряд улучшений: можно увидеть историю поиска, в том числе по кнопке «i»; показана вся цепочка поиска, включая уточнения; можно быстро повторить любой запрос.

Если нужно опять найти документы по предыдущему сценарию, не обязательно вспоминать его или искать документы снова. В «Истории поисковых запросов» сохранены алгоритмы поиска. Можно сразу увидеть, какой запрос и с помощью какого поискового инструмента был сделан («Быстрый поиск», «Карточка поиска», кнопка i), были ли уточнения. По ссылке «Повторить» система моментально выдаст вам результаты поиска и те самые документы.

При желании можно сохранить важный алгоритм поиска или подобрать из списка запросов только те, которые были сделаны в «Быстром поиске» или в «Карточке поиска», запросы с уточнениями или уже сохраненные.