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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и системы «Консультантплюс»

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Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и компания «Консультантплюс» успешно завершили тестовые испытания своих программных продуктов, результаты которых подтвердили корректность работы справочной правовой системы «Консультантплюс» на операционных системах Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6 и Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12. Компании подписали сертификат совместимости и соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Astra Linux.

Справочная правовая система «Консультантплюс» – это крупный правовой информационный ресурс. Система содержит более 189 млн документов: законодательство, судебную практику, комментарии, консультации и другую полезную информацию. «Консультантплюс» используют в работе юристы, бухгалтеры, специалисты бюджетных организаций, специалисты по закупкам и кадрам, руководители, а также специалисты госорганов, ученые и студенты – все, кто работает с законодательством. Система «Консультантплюс» включена в единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи России.

«Расширение экосистемы отечественного прикладного программного обеспечения в среде Linux – запрос рынка, над удовлетворением которого активно работают ведущие российские разработчики. Подтверждение корректности работы "Консультантплюс" в среде ОС Astra Linux – это необходимый шаг для обеспечения требований наших заказчиков, которые предъявляются к программным средствам в рамках импортозамещения», – отметил директор по продукту группы Astra Linux Роман Мылицын.

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