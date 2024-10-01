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Работать с онлайн-комплектом системы «КонсультантПлюс» теперь можно и в мобильном приложении

У пользователей справочной правовой системы «КонсультантПлюс» появилась возможность работать со своим онлайн-комплектом в мобильном приложении «КонсультантПлюс» на смартфоне или планшете. Теперь система «КонсультантПлюс» будет всегда под рукой – даже если вы не в офисе, а нужно быстро посмотреть текст нормативного акта, судебное решение, консультацию или готовое решение. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Скачать приложение «КонсультантПлюс» можно во всех популярных магазинах мобильных приложений. Если оно уже установлено у пользователя, то важно, чтобы оно было обновлено до последней версии, в которой появилась возможность работы с онлайн-комплектом.

Для доступа к системе надо привязать мобильное приложение «КонсультантПлюс» к онлайн-комплекту. Для этого потребуется:

– Зайти в систему «КонсультантПлюс» в браузере на компьютере. На стартовом окне появилась ссылка «Мобильное приложение». Откроется инструкция со ссылками на скачивание приложения.

– Ввести номер мобильного телефона и получить SMS со ссылкой для входа.

– По ссылке из SMS перейти в мобильное приложение для завершения авторизации. Ввести свои контактные данные: ФИО, адрес электронной почты. Выбрать профиль из списка профилей в системе «КонсультантПлюс».

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– Откроется уведомление об успешной авторизации. Можно начать работать со своим комплектом «КонсультантПлюс» в приложении.

Привязать свой онлайн-комплект «КонсультантПлюс» можно к нескольким мобильным устройствам, но одновременно работать получится только с одного устройства.

Возможность работать со своим онлайн-комплектом «КонсультантПлюс» через мобильное приложение открыта без дополнительной платы.

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