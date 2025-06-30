Новый конструктор политики обработки персональных данных от «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появился конструктор политики обработки персональных данных. Он поможет создать политику с учетом потребностей конкретной организации в «Конструкторе договоров». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Политика обработки персональных данных необходима практически всем организациям и предпринимателям: по закону оператором считают любое лицо, которое принимает на работу сотрудников и заключает сделки с контрагентами, а, следовательно, обрабатывает их персональные данные. К персональным данным, в свою очередь, относят любую информацию о физическом лице.

Новый конструктор от «КонсультантПлюс» учитывает рекомендации Роскомнадзора по составлению политики и содержит все необходимые разделы.

Для составления политики отметьте нужные условия в конструкторе. Например: к субъектам, чьи персональные данные обрабатываются оператором, относятся не только работники, контрагенты, сотрудники контрагентов, но и иные лица, например, соискатели; обработку персональных данных проводят с использованием или без использования средств автоматизации; кроме общих персональных данных обрабатывают также специальные и (или) биометрические категории персональных данных.

В конструкторе заранее отмечены самые распространенные условия. При этом пользователь может включить в политику условия, которые подходят именно ему – предусмотрены разные варианты. Все разделы политики сопровождаются предупреждениями со ссылками на законодательство, судебную практику, готовые решения «КонсультантПлюс».

Готовую политику можно перенести в Word или сохранить в самом «Конструкторе договоров».

«Конструктор договоров» – инструмент для составления и проверки договоров и других документов организации. В нем представлены наиболее востребованные гражданско-правовые договоры: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, трудовой, госконтракты и другие договоры, локальные нормативные акты в сфере труда, политика обработки персональных данных - всего более 70 документов.

Чтобы работать с конструктором, нужно: выбрать нужный вам документ из списка; отметить условия (варианты предлагаются); сохранить готовый шаблон.

Чтобы проверить готовый документ, нужно смоделировать его условия в конструкторе. Большой выбор условий позволяет составить документ с учетом особенностей конкретной сделки.

При изменении законодательства появится предупреждение об этом – и сервис предложит обновить ранее сохраненный документ.