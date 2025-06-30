Разделы

ПО Софт
|

Новый конструктор политики обработки персональных данных от «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появился конструктор политики обработки персональных данных. Он поможет создать политику с учетом потребностей конкретной организации в «Конструкторе договоров». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Политика обработки персональных данных необходима практически всем организациям и предпринимателям: по закону оператором считают любое лицо, которое принимает на работу сотрудников и заключает сделки с контрагентами, а, следовательно, обрабатывает их персональные данные. К персональным данным, в свою очередь, относят любую информацию о физическом лице.

Новый конструктор от «КонсультантПлюс» учитывает рекомендации Роскомнадзора по составлению политики и содержит все необходимые разделы.

Для составления политики отметьте нужные условия в конструкторе. Например: к субъектам, чьи персональные данные обрабатываются оператором, относятся не только работники, контрагенты, сотрудники контрагентов, но и иные лица, например, соискатели; обработку персональных данных проводят с использованием или без использования средств автоматизации; кроме общих персональных данных обрабатывают также специальные и (или) биометрические категории персональных данных.

В конструкторе заранее отмечены самые распространенные условия. При этом пользователь может включить в политику условия, которые подходят именно ему – предусмотрены разные варианты. Все разделы политики сопровождаются предупреждениями со ссылками на законодательство, судебную практику, готовые решения «КонсультантПлюс».

Готовую политику можно перенести в Word или сохранить в самом «Конструкторе договоров».

Михаил Книгин, «Т1 Интеграция»: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет
Технологии идей

«Конструктор договоров» – инструмент для составления и проверки договоров и других документов организации. В нем представлены наиболее востребованные гражданско-правовые договоры: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, трудовой, госконтракты и другие договоры, локальные нормативные акты в сфере труда, политика обработки персональных данных - всего более 70 документов.

Чтобы работать с конструктором, нужно: выбрать нужный вам документ из списка; отметить условия (варианты предлагаются); сохранить готовый шаблон.

Чтобы проверить готовый документ, нужно смоделировать его условия в конструкторе. Большой выбор условий позволяет составить документ с учетом особенностей конкретной сделки.

При изменении законодательства появится предупреждение об этом – и сервис предложит обновить ранее сохраненный документ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА

Исследование: У сотрудников освобождается 12 часов рабочего времени еженедельно за счет ИИ

Черная полоса Microsoft. Сотни миллионов пользователей отказались от Windows, и Linux тут ни при чем

Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще