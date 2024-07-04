Разделы

ПО Софт
|

Новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» от «КонсультантПлюс»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» с готовыми решениями по этой тематике. Он поможет специалистам, работающим в этой сфере, лучше ориентироваться в самых разных вопросах и не допускать ошибок. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Новый продукт содержит 85 готовых решений – фирменных авторских материалов «КонсультантПлюс» с ответами на вопросы, практическими примерами, ссылками на образцы заполнения документов и на дополнительные материалы по темам. Все материалы ежедневно обновляются.

В готовых решениях специалисты найдут информацию по таким темам: изменение форм государственной (муниципальной) собственности; имущество казны; реестр государственной (муниципальной) собственности – подача информации, получение выписок; земельные отношения (предоставление в аренду, бессрочное пользование, изъятие земельных участков на госнужды); оперативное управление; хозяйственное ведение; государственные инвестиции; концессионные соглашения; государственно-частное партнерство; доверительное управление госимуществом; эффективность использования государственного и муниципального имущества.

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
Импортонезависимость

Материалы «КонсультантПлюс» помогут быстро разобраться в вопросах, понять алгоритм действий, узнать нюансы и не допускать нарушений использования и учета госимущества.

Новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» разработан в помощь специалистам бюджетных организаций всех правовых форм и коммерческих организаций с госучастием: юристам, специалистам по управлению госимуществом, экономистам и бухгалтерам бюджетных организаций, руководителям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024