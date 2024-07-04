Новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» от «КонсультантПлюс»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» с готовыми решениями по этой тематике. Он поможет специалистам, работающим в этой сфере, лучше ориентироваться в самых разных вопросах и не допускать ошибок. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Новый продукт содержит 85 готовых решений – фирменных авторских материалов «КонсультантПлюс» с ответами на вопросы, практическими примерами, ссылками на образцы заполнения документов и на дополнительные материалы по темам. Все материалы ежедневно обновляются.

В готовых решениях специалисты найдут информацию по таким темам: изменение форм государственной (муниципальной) собственности; имущество казны; реестр государственной (муниципальной) собственности – подача информации, получение выписок; земельные отношения (предоставление в аренду, бессрочное пользование, изъятие земельных участков на госнужды); оперативное управление; хозяйственное ведение; государственные инвестиции; концессионные соглашения; государственно-частное партнерство; доверительное управление госимуществом; эффективность использования государственного и муниципального имущества.

Материалы «КонсультантПлюс» помогут быстро разобраться в вопросах, понять алгоритм действий, узнать нюансы и не допускать нарушений использования и учета госимущества.

Новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» разработан в помощь специалистам бюджетных организаций всех правовых форм и коммерческих организаций с госучастием: юристам, специалистам по управлению госимуществом, экономистам и бухгалтерам бюджетных организаций, руководителям.