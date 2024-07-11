«Киберпротект» представил «Кибер Инфраструктуру 6.0» с улучшенной производительностью и отказоустойчивостью

Компания «Киберпротект» сообщила о выходе новой версии «Кибер Инфраструктуры 6.0» — универсального решения, которое сочетает в одном продукте программно-определяемое хранилище и платформу виртуализации и содержит все необходимые компоненты для построения надёжной, доступной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры предприятия. Реализован новый функционал сервиса вычислений, расширены возможности объектного S3-хранилища, повышена отказоустойчивость системы, улучшена поддержка сетевого оборудования и исправлен ряд ошибок.

В этом выпуске в «Кибер Инфраструктуру» добавлена технология EVC для настройки режима эмуляции ЦП виртуальных машин. Она полезна для работы в кластере из смешанного оборудования. Выбор режима работы EVC позволяет настроить баланс между возможностью миграции ВМ между узлами кластера и производительностью в таком кластере.

Новая возможность импорта внешних СХД позволяет располагать диски ВМ на внешних классических системах хранения данных. Появилась возможность использовать внешние хранилища по протоколу iSCSI для размещения томов с операционной системой, приложениями и данными виртуальных машин, развёрнутых в вычислительном кластере. Это даёт дополнительные возможности для масштабирования и оптимизации использования ресурсов хранения данных.

Теперь пользователи могут эффективнее управлять объектами в S3-хранилищах благодаря поддержке Tagging и Lifecycle. S3 Lifecycle — это управление жизненным циклом объектов в бакете, позволяющее настроить автоматическое удаление объектов или версий объектов по заданным условиям и расписанию.

S3 Tagging управляет тегами объектов для поддержки массовой работы с разрешениями для групп объектов. При помощи этого функционала можно организовать мандатное управление доступом к хранимым данным для обеспечения соответствия требованиям безопасности.

Среди нововведений — удобная массовая настройка дисков хранилища с управлением ролями всех дисков на одном экране. Добавлена возможность выбора группы дисков для назначения им ролей или сброса ранее назначенной конфигурации. Функция упрощает процесс настройки и управления дисками, делая его более удобным и интуитивно понятным.

Расширены возможности по созданию метро-кластера. Теперь доступна полная конфигурация метро-кластера из панели управления. Включены варианты схемы репликации из 4 реплик и эффективные схемы избыточного кодирования с повышенным количеством блоков чётности и отказоустойчивостью. Реализована настройка уровня чувствительности кластера к отказу узлов и поддержка записи в хранилище после полной потери избыточности.

Реализована возможность увеличения количества реплик панели управления до 7 экземпляров, что соответствует отказоустойчивости кластера на уровне 3 узлов. Если сервер управления выйдет из строя или станет недоступен по сети, экземпляр панели управления на другом сервере возьмёт на себя сервис панели, чтобы он оставался доступным по тому же выделенному IP-адресу. Это обеспечивает повышенную устойчивость к сбоям и гарантирует непрерывность работы критически важных приложений и сервисов.

В новой версии «Кибер Инфраструктуры» сделано множество других улучшений и изменений, направленных на производительность, отказоустойчивость и удобную работу с хранилищами, расширен спектр совместимого оборудования.