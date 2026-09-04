Знаменитый клуб английской премьер-лиги отказался от ПО VMware и сэкономил 85%

Тоттенхэм отказывается от VMware

Футбольный клуб английской премьер-лиги Тоттенхэм (Tottenham Hotspur) отказался от ПО VMware. Это позволило лондонской команде сэкономить 85% на лицензионных платежах, пишет The Register.

К завершению близится масштабный проект модернизации цифровой инфраструктуры домашней арены клуба – Tottenham Hotspur Stadium, расположенной на севере Лондона.

Площадка, рассчитанная на прием почти 63 тыс. болельщиков, оснащена 1650 точками доступа Wi-Fi, из которых более 840 смонтированы непосредственно под сиденьями, 700 Bluetooth-маячков, 20 тыс. точек сетевого доступа, 1849 экранов, на которых отображается сетевой контент, а также 519 камер видеонаблюдения. Кроме того, на территории стадиона расположен дата-центр.

Выбор в пользу экосистемы HPE

Как рассказал The Register Роб Пикеринг (Rob Pickering), технический директор Spurs, в части платформы управления серверами, системами хранения данных и сетевым оборудованием клуб полностью перешел на сервисы HPE GreenLake (гибридное облако). В основе выстроенной платформы лежат OpsRamp (мониторинг и управление ИТ-инфраструктурой) и Morpheus VM Essentials (управление виртуальными машинами).

фото: unsplash.com / Omri Yamin Лондонский Тоттенхэм отказывается от VMware

Что касается «железа», физически расположившегося в дата-центре футбольного клуба, то выбор сделан в пользу серверов HPE ProLiant Compute Gen12 и СХД HPE Altera MP. Ведется модернизация оборудования беспроводной связи. По итогам проекта на стадионе будет применяться технология Wi-Fi 7 вкупе с HPE Aruba Central (централизованная система управления сетевой инфраструктурой).

Как отмечает The Register, с модернизацией сетевой инфраструктуры проектная команда опаздывает, все работы должны быть завершены в течение месяца. Спешка, вероятно, здесь действительно неуместна: стадион работает 365 дней в году, численность публики может существенно варьироваться от мероприятия к мероприятию, и сетевая инфраструктура неизменна должна выдерживать генерируемую ей нагрузку. На футбольные матчи ходит то 30 тыс. человек, а во время концертов или выставочных матчей заокеанских команд NFL по американскому футболу это количество может удваиваться.

Возможность сэкономить

В числе наиболее значимых причин отказа от софта VMware Пикеринг называет возможность ощутимо сэкономить в долгосрочной перспективе. Переход на HPE с VMware, по оценке техдиректора, позволит клубу сэкономить более 85% на лицензионных платежах.

«Проблемы, обусловленные поглощением VMware компанией Broadcom, хорошо известны с точки зрения коммерческих изменений в их структуре и способах взаимодействия с клиентами», – отмечает Пикеринг.

В 2023 г. VMware, один из пионеров виртуализация, перешел под контроль американского разработчика чипов Broadcom. Новый владелец трансформировал бизнес-модель VMware, перестав продавать отдельные наименования ПО как самостоятельные продукты. Вместо этого компания сосредоточилась на продвижении пакетных предложений, которые нередко обходятся клиенту существенно дороже, даже если какие-то из составляющих им не применяются вовсе.

Как отмечает The Register, теперь львиную долю внимания Broadcom уделяет 10-30 тыс. крупных пользователей VMware, которым сложно отказаться от давно применяемых ПО и сервисов. До поглощения Broadcom база VMware насчитывала около 350 тыс. клиентов. К примеру, Broadcom потеряла облачного провайдера Beeks Group, который перешел с VMware на платформу OpenNebula в 2024 г.

В Tottenham Hotspur не раскрывают сведения о размере платежей, ранее отчислявшихся в адрес Broadcom и перечне продуктов VMware, применявшихся до перехода на экосистему HPE. Однако, со слов Пикеринга, HPE VM Essentials – полноценная им замена.