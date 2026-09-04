Знаменитый клуб английской премьер-лиги отказался от ПО VMware и сэкономил 85%Broadcom продолжает терять клиентов из числа пользователей ПО для виртуализации VMware. На экосистему HPE ради серьезной экономии на лицензионных платежах мигрирует клуб футбольной АПЛ Тоттенхэм.
Тоттенхэм отказывается от VMware
Футбольный клуб английской премьер-лиги Тоттенхэм (Tottenham Hotspur) отказался от ПО VMware. Это позволило лондонской команде сэкономить 85% на лицензионных платежах, пишет The Register.
К завершению близится масштабный проект модернизации цифровой инфраструктуры домашней арены клуба – Tottenham Hotspur Stadium, расположенной на севере Лондона.
Площадка, рассчитанная на прием почти 63 тыс. болельщиков, оснащена 1650 точками доступа Wi-Fi, из которых более 840 смонтированы непосредственно под сиденьями, 700 Bluetooth-маячков, 20 тыс. точек сетевого доступа, 1849 экранов, на которых отображается сетевой контент, а также 519 камер видеонаблюдения. Кроме того, на территории стадиона расположен дата-центр.
Выбор в пользу экосистемы HPE
Как рассказал The Register Роб Пикеринг (Rob Pickering), технический директор Spurs, в части платформы управления серверами, системами хранения данных и сетевым оборудованием клуб полностью перешел на сервисы HPE GreenLake (гибридное облако). В основе выстроенной платформы лежат OpsRamp (мониторинг и управление ИТ-инфраструктурой) и Morpheus VM Essentials (управление виртуальными машинами).
Что касается «железа», физически расположившегося в дата-центре футбольного клуба, то выбор сделан в пользу серверов HPE ProLiant Compute Gen12 и СХД HPE Altera MP. Ведется модернизация оборудования беспроводной связи. По итогам проекта на стадионе будет применяться технология Wi-Fi 7 вкупе с HPE Aruba Central (централизованная система управления сетевой инфраструктурой).
Как отмечает The Register, с модернизацией сетевой инфраструктуры проектная команда опаздывает, все работы должны быть завершены в течение месяца. Спешка, вероятно, здесь действительно неуместна: стадион работает 365 дней в году, численность публики может существенно варьироваться от мероприятия к мероприятию, и сетевая инфраструктура неизменна должна выдерживать генерируемую ей нагрузку. На футбольные матчи ходит то 30 тыс. человек, а во время концертов или выставочных матчей заокеанских команд NFL по американскому футболу это количество может удваиваться.
Возможность сэкономить
В числе наиболее значимых причин отказа от софта VMware Пикеринг называет возможность ощутимо сэкономить в долгосрочной перспективе. Переход на HPE с VMware, по оценке техдиректора, позволит клубу сэкономить более 85% на лицензионных платежах.
«Проблемы, обусловленные поглощением VMware компанией Broadcom, хорошо известны с точки зрения коммерческих изменений в их структуре и способах взаимодействия с клиентами», – отмечает Пикеринг.
В 2023 г. VMware, один из пионеров виртуализация, перешел под контроль американского разработчика чипов Broadcom. Новый владелец трансформировал бизнес-модель VMware, перестав продавать отдельные наименования ПО как самостоятельные продукты. Вместо этого компания сосредоточилась на продвижении пакетных предложений, которые нередко обходятся клиенту существенно дороже, даже если какие-то из составляющих им не применяются вовсе.
Как отмечает The Register, теперь львиную долю внимания Broadcom уделяет 10-30 тыс. крупных пользователей VMware, которым сложно отказаться от давно применяемых ПО и сервисов. До поглощения Broadcom база VMware насчитывала около 350 тыс. клиентов. К примеру, Broadcom потеряла облачного провайдера Beeks Group, который перешел с VMware на платформу OpenNebula в 2024 г.
В Tottenham Hotspur не раскрывают сведения о размере платежей, ранее отчислявшихся в адрес Broadcom и перечне продуктов VMware, применявшихся до перехода на экосистему HPE. Однако, со слов Пикеринга, HPE VM Essentials – полноценная им замена.