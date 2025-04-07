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Новая версия RuBackup позволяет защитить данные всех популярных отечественных и зарубежных ИТ-решений

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе версии 2.5 системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Новый релиз закрывает ряд ключевых потребностей клиентов при создании единого решения для обеспечения сохранности информации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В RuBackup 2.5 представлены новые модули резервного копирования и восстановления для платформ виртуализации Microsoft Hyper-V, Proxmox VE, HOSTVM, а также СУБД Oracle, Microsoft SQL Server и SAP HANA.

Реализована поддержка новых версий и улучшена функциональность для работы с платформами виртуализации VMmanager, ПК СВ «Брест», oVirt, zVirt, «Ред виртуализация», ROSA, Basis DynamiX Enterprise, OpenStack Antelope. В частности, благодаря технологии отслеживания измененных блоков (CBT) существенно возросла скорость резервного копирования виртуальных машин oVirt, zVirt, REDVirt, ROSA Virtualization и HOSTVM. Расширена функциональность работы с VMware vSphere, появилась поддержка версий 7.0 U1 и U2. Также теперь можно управлять версиями виртуального оборудования при восстановлении данных, реализованы режимы копирования дисков форматов thin-provisioned или thick-provisioned lazily zeroed и технологии отслеживания измененных блоков Changed Block Tracking (СВТ). Это позволяет сократить объем хранимых резервных копий, вместе с тем ускорить создание и восстановление данных.

Обновленный продукт работает с PostgreSQL 17, резервным копированием WAL-файлов и конфигурационных файлов СУБД, находящихся вне директории PostgreSQL, реализована поддержка защищенных соединений через HTTPS при взаимодействии с Patroni, что дополнительно повышает уровень безопасности критически важных ИТ-систем.

В RuBackup 2.5 обеспечена совместимость с платформой DynamiX 4.1 в редакции Enterprise, VMmanager под Astra Linux 1.8.1 и хранилищем Aerodisk vAIR 4.0. Помимо этого, разработчики добавили новую функциональность — управление резервным копированием изменяемых файлов для Linux. Копирование и перемещение копий между пулами медиасерверов заметно ускорились, сократив время ожидания для пользователей. Настройка расписаний стала более гибкой, а изменять глобальные стратегии можно, даже когда клиенты временно недоступны. Повышена скорость гранулярного восстановления благодаря усовершенствованиям в работе с оперативной памятью и внедрению фоновой очистки неиспользуемых данных. Добавлены возможности отслеживания состояния картриджей и управления их записью. Также упростился процесс резервного копирования данных в облако: они записываются напрямую в облачный пул без промежуточных шагов. Новый механизм потокового сжатия позволяет выбирать оптимальный режим работы, снижая нагрузку на хранилище и ускоряя работу с данными.

В новой версии появились улучшения в части работы с RuPost: реализована поддержка резервного копирования и восстановления папок MailArchive и MailRecord.

Усовершенствования затронули интерфейс, управление и мониторинг системы. Административный менеджер стал удобнее благодаря наглядному отображению прогресса задач, поддержке приоритизации сервисных процессов и контекстному меню для администрирования клиентов и серверов. Интерфейс REST API v2 получил оптимизированные маршруты, унифицированные ответы сервера и новые возможности для работы с журналами клиентов и медиасерверов. Веб-консоль Tucana теперь работает с репликациями стратегий и глобальными расписаниями, включает новую вкладку «Журналы событий» и расширяет настройки логирования, что упрощает мониторинг всей системы. Интуитивный инструментарий помогает реагировать на любые события, постоянно контролировать состояние системы и устранять проблемы.

«В новой версии RuBackup мы представляем существенные улучшения и поддержку всех основных ИТ-решений отечественных и глобальных вендоров. Таким образом, RuBackup становится универсальным продуктом для создания единой системы обеспечения сохранности данных всех систем компании. Усовершенствования в части производительности, гибкости и безопасности снижают затраты на защиту информации и минимизируют риск ее потери. Наше технологическое сотрудничество с ключевыми ИТ-поставщиками гарантирует для наших клиентов быстроту развития продукта и свободу выбора решений при построении ИТ-инфраструктуры. Они могут спокойно сосредоточиться на развитии своего бизнеса, потому что их данные под надежной защитой», — сказал Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».

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