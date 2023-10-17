RuBackup расширяет возможности в части защиты сред виртуализации и СУБД

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске первого оперативного обновления Rubackup 2.0 Update 1.

RuBackup – это системное клиент-серверное решение корпоративного класса для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных. В его актуальной версии разработчики реализовали ряд изменений, касающихся как общей стабильности работы продукта, так и расширения его функционала.

В RuBackup появился модуль для защиты виртуальных машин на платформе виртуализации VMware vSphere. Он поддерживает все возможные методы резервного копирования: полный, инкрементальный и дифференциальный и работает c двумя транспортными режимами vSphere: NBD (Network Block Device) и HotAdd. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В первом варианте используется сетевое соединение для передачи данных между платформой vSphere и клиентом резервного копирования, выступающим в роли прокси. Данные считываются с диска виртуальной машины средствами VMware ESXi, передаются по сети на клиент, а уже затем так же по сети передаются на медиасервер для хранения. Режим HotAdd позволяет подключить диски виртуальных машин непосредственно к клиенту резервного копирования и прочитать данные, которые необходимо защитить, без использования сети, а уже затем передать их по сети на медиасервер.

Кроме того, теперь в продукте есть возможность резервного копирования и восстановления виртуальных машин платформы для создания и управления облачной инфраструктурой OpenStack. Новый модуль поддерживает полное, инкрементальное и дифференциальное резервное копирование.

Другое ключевое улучшение – это появление модуля для СУБД Greenplum Database и Arenadata DataBase, построенных на основе популярной PostgreSQL. Новый модуль RuBackup поддерживает их полное и инкрементальное резервное копирование и взаимодействует со штатными утилитами Greenplum для резервного копирования и восстановления gpbackup и gprestore.

В RuBackup 2.0 U1 был доработан функционал, отвечающий за работу и с самой СУБД PostgreSQL. Теперь можно перезапускать задачи резервного копирования при работе с кластером Patroni, обеспечивающим высокую доступность и отказоустойчивость базы данных, а также автоматически переключать клиенты БД на реплику, если недоступен основной узел кластера. В число новшеств вошли Switchover – плановое переключение ролей узлов кластера и Failback – возвращение основного узла кластера в работу после сбоя. Также стало доступно резервное копирование как исключительно с основного узла Patroni, если включена соответствующая настройка, так и с синхронной реплики. Все эти возможности можно использовать и для работы с СУБД Tantor Special Edition 15 от разработчика «Тантор Лабс», совместимой с RuBackup.

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К значимым улучшениям также можно отнести стабилизацию механизмов взаимодействия RuBackup с ленточными библиотеками, повышение уровня отказоустойчивости сервера системы, расширение функционала кластерной группы клиентов резервного копирования, добавление средств удаленной репликации и других инструментов. Были реализованы улучшения, предложенные пользователями продукта в процессе эксплуатации.

К значимым улучшениям также можно отнести стабилизацию работы механизма взаимодействия RuBackup с ленточными библиотеками и механизма удаленной репликации, повышение уровня отказоустойчивости сервера системы, расширение функционала кластерной группы клиентов РК в модуле СУБД PostgreSQL, а также появление других новых инструментов.

«В новой версии уделено особое внимание поддержке платформ виртуализации и СУБД. Современные базы данных должны быть не только высокопроизводительными, надежными и отказоустойчивыми, но и хорошо защищенными. Мы помогаем нашим клиентам сберечь информацию от проблем, вызванных непреднамеренными ошибками пользователей и кибератаками, программными и аппаратными сбоями, а также выполнить все требования российского законодательства. Кроме того, в новой версии продукта мы реализовали ряд улучшений, предложенных пользователями в процессе эксплуатации», – сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.