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RuBackup получил сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

Компания «РуБэкап», входящая в «Группу Астра», объявляет о получении сертификата соответствия по четвертому уровню доверия для системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в соответствии с требованиями ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Успешные испытания продукта и наличие соответствующего сертификата позволяют применять решение компании «РуБэкап» в тех информационных системах, где на законодательном уровне имеется предписание о необходимости использования сертифицированных средств защиты информации и обеспечения с их применением резервного копирования и восстановления данных, в том числе в составе значимых объектов критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования второго класса.

RuBackup — это единое решение для защиты и восстановления данных, способное работать с большими объемами данных и крупнейшими ИТ-инфраструктурами. Оно предназначено для обеспечения хранения и восстановления критически важной информации для организаций различного масштаба.

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«Одной из ключевых задач при использовании информационных систем является обеспечение сохранности и безопасности обрабатываемых данных, поскольку даже в самых защищенных системах существует риск утраты электронной информации, которая может быть критически важна как для компании, так и для ее клиентов. Получение сертификата ФСТЭК России открывает для наших клиентов новые возможности использования RuBackup как в составе стека сертифицированных технологий «Группы Астра» для создания надежных высоконагруженных ИТ-инфраструктур и частных облаков с единой поддержкой, так и как отдельное решение для обеспечения сохранности данных, — сказал Кирилл Вихровский, генеральный директор «РуБэкап». — Помимо обеспечения соответствия требованиям по безопасности информации и внедрения процесса разработки безопасного программного обеспечения мы реализовали несколько десятков ключевых функций, среди которых защита резервных копий от удаления, похищения и подмены, интеграция в комплексную систему информационной безопасности организации и другие».

RuBackup предоставляет заказчику высокую производительность за счет реализации многопоточности работы с данными на всех этапах при создании и восстановлении резервных копий. Также в продукте представлен функционал кластеризации и балансировки нагрузки между узлами системы резервного копирования для обеспечения отказоустойчивости. RuBackup – система резервного копирования и восстановления данных на российском рынке, которая имеет интеграцию с СУБД Postgres за счет поддержки инкрементальных и дифференциальных копий (PTRACK, DELTA, PAGE), использования механизмов работы с томами (LVM и аппаратные снэпшоты).

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