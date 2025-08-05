Платформа Tantor 6.0: переработанный пользовательский интерфейс и интеграция с RuBackup

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») представляет мажорную версию платформы Tantor 6.0. Вендор полностью переработал пользовательский интерфейс и оптимизировал навигацию, упростив доступ ко всем функциям и настройкам. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

SQL-редактор, анонимайзер, модули аналитики, мониторинга, резервного копирования и другие инструменты теперь собраны в едином блоке, что позволяет разработчикам и администраторам переключаться на нужную функциональность без сложных переходов между страницами и вкладками. Унифицированные всплывающие окна и централизованное управление настройками обеспечивают интуитивную предсказуемость действий, снижают риск ошибок и ускоряют работу. Гибкая настройка таблиц позволяет самостоятельно организовывать рабочее пространство: закреплять, скрывать отдельные столбцы или менять порядок их отображения.

Обновлена ролевая модель доступа, поддерживающая разграничение прав на системном уровне (новая роль «Владелец системы») и на уровнях тенантов, администраторов и наблюдателей. Это позволяет выстроить стратегическое управление, независимость команд, делегирование рутинных задач и вместе с тем сохранить высокий уровень инфобезопасности и прозрачность при аудите. Доступны централизованное руководство ролями и группами с поддержкой массовых назначений.

Реализованы улучшения, облегчающие работу со сторонними сервисами. В версии 6.0 впервые появилась возможность просматривать все резервные копии в разрезе кластеров и инстансов с отметками о результатах их создания благодаря интеграции с российской системой резервного копирования, восстановления и защиты данных RuBackup. Подключение к корпоративному почтовому серверу для отправки уведомлений на e-mail теперь настраивается прямо в интерфейсе, и вносить изменения в конфигурационные файлы больше не нужно.

Кроме того, в новой версии исправили ряд интерфейсных и функциональных ошибок. Доработки затронули построение графиков при рассинхронизации времени между серверами, отображение статусов, времени запуска запланированных задач и аналитической информации при отсутствии некоторых расширений. Если база данных недоступна, теперь появляется сообщение об ошибке, есть уведомления о необходимости рестарта, когда применяются определенные параметры, устранены неудобства в работе с SQL-редактором и каналами уведомлений. Эти и другие правки помогли точнее отображать текущие процессы, система стала корректнее реагировать на изменения, и в целом повысился уровень надежности административных операций.

«Платформа Tantor всегда дает администраторам максимум функциональности для управления и мониторинга корпоративных баз данных на основе PostgreSQL. В шестой версии мы полностью пересмотрели архитектуру интерфейса, и я уверен, что пользователи сразу же ощутят возросшее удобство работы и позитивный эффект за счет более быстрого доступа к функциям и интегрированного руководства резервным копированием», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».