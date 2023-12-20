Состоялся релиз российского решения RuBackup 2.0

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе нового релиза системы резервного копирования (СРК) RuBackup 2.0 - 2.0 Update 2.

В нем добавлена возможность журналирования событий информационной безопасности, что позволяет отслеживать действия пользователей в продукте. Также среди основных нововведений — аутентификация посредством Microsoft Active Directory, благодаря которой максимально улучшается взаимодействие системы с пользователем и снижается риск хакерских атак.

В модуле для безагентного резервного копирования VMware vSphere изменены настройки по умолчанию для восстановления виртуальных машин. Кроме того, в усовершенствованной версии СРК расширена и обновлена документация по продукту.

В числе важнейших комплексных изменений — стабилизация механизма переключения с основного сервера RuBackup на резервный и обратно. В новом релизе также выполнены точечные доработки на основе обратной связи от пользователей и исправлен ряд мелких ошибок, вызывающих некорректную работу системы и ее компонентов, — всего модернизировано более десяти функций.

«Развитие продукта RuBackup является приоритетным направлением нашей деятельности. С каждой новой версией мы предлагаем больше возможностей и условий для комфортной работы с решением. То, что 2.0 Update 2 содержит ряд исправлений, внесенных на основе обратной связи от пользователей, неслучайно. Это подтверждает наше стремление делать продукт максимально полезным и близким к актуальным пользовательским запросам и задачам. Думаю, заказчики сразу почувствуют разницу, используя обновленное решение RuBackup, и по достоинству оценят его функционал», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап».

Система RuBackup предназначена для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных виртуальных машин, баз данных, физических серверов, ЦОДов и облачных сервисов. Использование системы позволяет защищать данные в любых ИТ-инфраструктурах: от самых простых до сложных многоуровневых корпоративных информационных систем. Решение зарегистрировано в реестре российского программного обеспечения» Минцифры РФ под №6808 от 16 июля 2020 г.