«Ред софт» и RuBackup протестировали продукты

В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и RuBackup провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного продукта «Система резервного копирования RuBackup» (производства «Рубэкап») на операционной системе РЕД ОС производства «Ред софт».

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

RuBackup - профессиональное программное решение резервного копирования, ориентированное на ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков, которые переходят на российское программное обеспечение. Продукт предназначен для удобной и надежной защиты информационных систем от потери данных вследствие отказа оборудования и человеческого фактора. «Рубэкап» подало заявку на включение в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№160971).

«Ред софт развивает продукты с учетом требований политики импортозамещения. В связи с этим важно обеспечить широкий функционал РЕД ОС за счет совместимости с российскими решениями. Сотрудничество с «Рубэкап» позволяет гарантировать надежность и эффективность резервного копирования в среде нашей операционной системы», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Задача RuBackup - создавать решения резервного копирования в новых высокотехнологичных областях ИТ-рынка. Сотрудничество RuBackup и Ред софт даст возможность большему числу российских заказчиков использовать современные системные решения отечественного производства и не зависеть от зарубежных вендоров», - отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор «Рубэкап».