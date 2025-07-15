Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») представила новую версию системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.6, которая позволит установить новые стандарты в сегменте корпоративных решений для защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В RuBackup 2.6 появился комплекс принципиальных улучшений, охвативший все аспекты работы с информацией: от виртуальных сред до ленточных библиотек, от облачных хранилищ до современных почтовых платформ и СУБД. Обновление задействует мировые практики в области информационной безопасности, производительности и удобства работы, полностью учитывает запросы крупных предприятий и требования регуляторов.

Зафиксирован рост производительности за счет оптимизации алгоритмов работы с данными. Ускоренное резервное копирование в блочный пул теперь использует интеллектуальную упаковку небольших блоков данных, что вдвое увеличивает скорость операций и вместе с тем экономит дисковое пространство. Усовершенствованные механизмы дедупликации позволили сократить объем хранимой информации, так как в обработку попадают только уникальные данные, а автоматическая балансировка нагрузки между медиасерверами минимизирует простои и повышает общую эффективность системы.

Второй важный момент касается ИБ: в RuBackup 2.6 доступна расширенная интеграция с SIEM-системами через протокол Syslog в CEF-формате, и можно централизованно собирать и анализировать события безопасности. Новые механизмы гарантированного удаления информации при аппаратных сбоях ощутимо снижают риск ее утечки и помогают привести ИТ-инфраструктуру в соответствие со строгими отраслевыми стандартами.

Спектр совместимых с RuBackup решений расширили: поддерживается работа с VMware vSphere 6.5-8.0 под Windows и в гетерогенных ландшафтах, а также улучшена безопасность и функциональность работы со средами виртуализации (OpenStack, Proxmox VE, Tionix). Особого внимания заслуживает возможность поиска удаленных файлов виртуальных машин (zVirt, oVirt, REDVirt и ROSA) и их гранулярного восстановления без установки дополнительных агентов.

В RuBackup 2.6 усовершенствовано взаимодействие с почтовым сервером RuPost, теперь можно точечно восстанавливать удаленные письма и ящики, также представлен новый модуль резервного копирования для Microsoft Exchange.

Система теперь поддерживает большее количество популярных СУБД, включая функции инкрементального копирования и мгновенного восстановления. В экспериментальном режиме доступна работа с любыми системами управления базами данных на основе PostgreSQL, включая СУБД Tantor, а также с платформой «1С:Предприятие 8» (версия 16).

Управление ленточными носителями, включая инвентаризацию резервных копий и перемещение картриджей между пулами, автоматизировали, что сильно упростит жизнь администраторов. Поддержка мультиплексирования и мультистриминга для ленточных библиотек ускоряет резервирование, а снятие ограничений на размер архивов в S3-хранилищах (теперь их объем может превышать 5 ТБ) открывает новые возможности для работы с большими данными в облачных инфраструктурах. RuBackup 2.6 поддерживает новую версию Astra Linux 1.8.2.

«В новой версии мы реализовали ключевые требования современного бизнеса: повысили скорость, надежность и гибкость, усилили безопасность и обеспечили совместимость с максимальным числом корпоративных платформ. С новым релизом можно повысить операционную эффективность обеспечения устойчивости данных и освободить ИТ-штат от рутинных задач. Мы уверены, что все эти новшества помогут нашим клиентам наилучшим образом защитить свои данные, используя платформу RuBackup», — отметил Кирилл Вихровский генеральный директор компании «РуБэкап».