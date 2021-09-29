Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7

ГК «Астра» объявляет о выпуске масштабного обновления комплекса средств резервного копирования (СРК) RuBackup 1.7. В новой версии реализована функция глобальной дедупликации, добавлены модули, позволяющие выполнять резервное копирование СУБД Oracle и CommuniGate Pro, обеспечена совместимость с несколькими Linux-системами и многое другое.

СРК RuBackup — системное клиент-серверное приложение для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных, ориентированное на ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков, которые переходят на российское программное обеспечение. Решение обеспечивает полное, инкрементальное и дифференциальное резервное копирование виртуальных машин и шаблонов на базе UNIX-подобных систем, в том числе – ОС Astra Linux. Продукт входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры России.

В обновленной версии СРК RuBackup 1.7 реализована функция поточной глобальной дедупликации – возможность размещать созданные копии в блочных устройствах (диск, RAID, LUN СХД) со значительной экономией пространства. В системе может быть несколько пулов для дедупликации с разными характеристиками (размер блока, алгоритм и длина хэш-функции). При создании копии на сервер передаются только те блоки, которых с наибольшей вероятностью еще нет в дедуплицированном хранилище, что значительно экономит время при бэкапе и восстановлении данных.

Несколько клиентов СРК можно объединить в один кластер. В случае недоступности клиента копирование будет выполнено на другом клиенте, входящем в группу. Функция предназначена для инфраструктурных кластерных конфигураций, где источник данных доступен на всех узлах кластера и когда требуется обеспечить процесс резервного копирования для кластера в целом вне зависимости от доступности того или иного узла.

Еще одно важное нововведение — поддержка резервного копирования системы управления базами данных Oracle на Linux, а также совместимость сразу с двумя новыми ОС: Oracle Linux и Rosa Enterprise Linux (Server and desktop). Идентификация клиентов по Hardware ID теперь позволяет иметь одинаковые имена хостов у клиентов системы резервного копирования.

В обновленной версии добавлены модули для копирования и восстановления отдельных таблиц и баз данных PostgreSQL, а также модули, позволяющие выполнять резервное копирование конфигурации сервера CommuniGate Pro и создавать резервные копии пользовательских директорий с возможностью гранулярного восстановления писем.

Новая функция непрерывной удаленной репликации сокращает время восстановления данных до нескольких минут. В ходе этого процесса все изменения источника данных передаются на резервный хост или резервную виртуальную машину и применяются к резервному источнику данных. Для восстановления необходимо только дать к нему доступ, например, включить виртуальную машину, куда происходила репликация данных, или изменить IP-адрес резервного хоста для предоставления доступа к файловым ресурсам.

Добавлены полнофункциональная серверная и клиентские части для платформы «Эльбрус». Теперь возможно построение гетерогенных систем, где для функционирования серверов резервного копирования могут быть задействованы разные платформы в единой серверной группировке.

«Система резервного копирования RuBackup — единственное из отечественных решений в своем сегменте, включенное в Реестр ПО Минцифры России и совместимое с платформами “Байкал М” и “Эльбрус”. Стратегия RuBackup — обеспечить российских заказчиков надежным решением резервного копирования для всех аспектов, которые могут встретиться на пути импортозамещения», — отмечает Андрей Кузнецов, Генеральный Директор RuBackup.