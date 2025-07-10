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Система резервного копирования RuBackup прошла сертификацию в Белоруссии

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») сообщает о завершении процедуры сертификации системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Оперативно-аналитический центр является уполномоченным органом, регулирующим деятельность по защите информации, содержащей государственные секреты Белоруссии, и иных охраняемых законом сведений от утечек по техническим каналам и несанкционированного доступа.

В рамках процесса сертификации подтверждено соответствие требованиям технического регламента 2013/027/BY и государственным стандартам безопасности СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 и СТБ 34.101.3-2014. По итогам комплексной экспертной оценки система RuBackup получила сертификат соответствия BY/112 02.01.ТР027 036.01 01996. Этот документ официально подтверждает, что промышленная версия решения полностью соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к средствам защиты информации в Белоруссии.

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Безопасность

В последние годы безопасность корпоративных данных и возможность обеспечить их надежное хранение приобрели особую значимость. Крупнейшие российские коммерческие и государственные организации успешно решают эти задачи с помощью RuBackup. После пройденной сертификации серийного производства организациям в Белоруссии становятся доступными все новые версии обновления продукта, в том числе выпущенные в 2025 г.

«Получение данного сертификата — это не только подтверждение высокого уровня безопасности и качества нашего продукта, но и ключевой шаг для развития RuBackup на белорусском рынке. Важно отметить, что сертификат распространяется не на конкретную партию, а на серийное производство системы. Благодаря этому событию мы готовы предложить клиентам в Беларуси самые современные решения и надежные технологии для защиты информации, соответствующие национальным стандартам», — отметил Кирилл Вихровский, генеральный директор «РуБэкап».

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