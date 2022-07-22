Средства резервного копирования RuBackup — не только для госструктур

ГК «Астра» сообщает об успешном внедрении комплекса средств резервного копирования RuBackup в ИТ-инфраструктуру российского производителя систем освещения ООО ТПК «Вартон». RuBackup — это масштабируемое, гибкое и производительное клиент-серверное приложение для автоматизированного резервного копирования, созданное специалистами ООО «Рубэкап». Применяется для восстановления данных, обеспечения сохранности пользовательской информации и рабочих мест, защиты систем виртуализации, данных домена и т.д. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Заказчик, «Вартон» — производственная компания, специализирующаяся в сфере светодиодного энергоэффективного освещения, а также на программном обеспечении для управления инженерными системами зданий. Производитель уделяет значительное внимание бизнес-процессам и применяет инновационные технологии. В частности, учет автоматизирован на базе «1С: ERP», и в эту систему внедрены блок планирования производства, а также ПО для его диспетчеризации. За автоматизацию и развитие данного решения в компании отвечает специальный отдел с семью разработчиками, и чтобы повысить эффективность их работы, нужно было максимально упростить процесс развертывания актуального бэкапа базы «1С» — обеспечить им постоянный доступ к необходимым данным, чтобы не приходилось обращаться к системным администраторам. Для этой цели было решено использовать комплекс средств резервного копирования RuBackup, так как его функционал оптимально подходит для подобных задач.

Внедрение RuBackup реализовали сотрудники компании «Вартон» при активной поддержке вендора. Специально для заказчика разработали модуль, позволяющий архивировать не весь массив данных, а определенные базы СУБД. Продукт успешно инсталлировали, настроили процессы формирования ежедневных резервных копий необходимых заказчику баз «1С» и томов хранения файлов. В итоге, актуальные резервные копии автоматически перемещаются на сервер разработчиков, а устаревшие данные удаляются. Помимо этого, заказчик отмечает, что применение продукта позволило значительно снизить риски, связанные с потерей информации.

«RuBackup позволил автоматизировать формирование на сервере “1С” резервных копий определенных баз и их перемещение на другие сервера, в т.ч. к разработчикам. Это ускорило и упростило их работу: теперь они сами получают необходимые данные без участия системных администраторов. Другие важные преимущества продукта — это совместимость с ОС Astra Linux, установленной на наших серверах “1С”, а также удобство его настройки и использования. В ближайшее время мы также планируем развернуть RuBackup на web-серверах, чтобы обеспечить резервное копирование файлового хранилища и баз данных, которые используем для своих web-проектов», — сказал Алексей Суковицын, директор департамента корпоративных систем управления ТПК «Вартон».

«Создавая ПО RuBackup, мы ориентировались на потребности пользователей и продолжаем придерживаться этой стратегии в ходе его развития. Внедрение системы в компании “Вартон” стало для нас очень значимым событием. Во-первых, мы убедились, что сфера применения нашего продукта широка: российский софт может решать задачи не только госорганизаций, но и частного бизнеса самой разной направленности и масштаба. Еще один важный момент состоит в том, что в роли заказчика выступили наши коллеги, которые хорошо знают, каким образом мы работаем над продуктом и насколько приоритетны для нас его надежность и удобство. По результатам проекта мы получили действительно детальную и объективную обратную связь», — отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор ООО «Рубэкап».

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ООО «Рубэкап» — отечественная компания, которая специализируется на разработке и развитии системы автоматического резервного копирования RuBackup. Входит в ГК «Астра» и является технологическим партнером ГК Astra Linux, ведущего российского разработчика защищенных операционных систем и платформ виртуализации. Программное решение Rubackup — полностью отечественная разработка «с нуля», включенная в реестр отечественного ПО Минцифры под номером № 6808 и официально сертифицированная в рамках программы Ready for Astra Linux. Применяется для защиты ИТ-инфраструктур организаций от потери данных.

ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, входят ПО RuBackup, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО ТПК «Вартон» занимается проектированием и производством осветительных систем любого уровня сложности для общественных, административных и промышленных зданий, образовательных и медицинских организаций, автомагистралей и т.д. Компания располагает собственным конструкторским бюро и заводами в России.