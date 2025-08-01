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Кожемякин Владислав


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Будущее профессий: как меняются представления о навыках и карьере 1
02.09.2024 Педагоги Сахалинской области смогут использовать современные цифровые инструменты в работе 1
27.08.2024 «СберОбразование»: россияне считают, что детей нужно знакомить с технологиями искусственного интеллекта с ранних лет 1
27.06.2024 «СберОбразование» и Институт психологии РАН будут работать над моделями анализа эмоций 1
15.04.2024 Столичных промышленников обучат работе с искусственным интеллектом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кожемякин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
ИИ-Технологии 159 1
Сбер - СберОбразование 9 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 411 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 631 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4918 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7032 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7705 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1926 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5510 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3572 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 478 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1734 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14122 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1250 1
Овчинский Владислав 229 1
Ушаков Дмитрий 5 1
Киктева Анастасия 1 1
Собянин Сергей 431 1
Запечников Сергей 2 1
Ефимов Владимир 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 939 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6103 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1334 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9265 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
РАН - Российская академия наук 1956 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 409 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
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