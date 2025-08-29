Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ и профессии будущего: как технологии формируют новые направления для профессионального развития

Образовательная онлайн-платформа «Нетология» и «СберОбразование» в совместном исследовании выявили, как россияне оценивают влияние цифровых технологий на рынок труда и как образовательные программы могут трансформироваться в ближайшие годы. В топ-3 ключевых факторов, которые могут определять будущее профессий, респонденты включили ИИ, робототехнику, нанотехнологии. В основе анализа — данные открытых источников, комментарии экспертов и результаты социологического опроса среди более 1600 опрошенных респондентов из разных регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Большинство участников опроса (71%) уверены, что ИИ станет определяющим фактором в будущих профессиях. На втором месте по значимости россияне называют робототехнику (55%), за ней следуют нанотехнологии (42%) и другие. Данные факторы влияют на структуру формирования мировой занятости: до 40% в сфере цифровых технологий в ближайшие годы. В России до 2035 г. число специалистов в области ИИ может вырасти почти в десять раз — с 48,3 тыс. до 463,5 тыс. человек.

ИИ уже внедряется в практику российских компаний. По оценке исследователей, сейчас ИИ-системы чаще всего используются в разработке, инжиниринге и управлении рисками (50%), а также в исследованиях (44%). На уровне операционной деятельности ИИ применяется в бэк-офисе (33%), логистике (30%), маркетинге (24%) и клиентском опыте (21%). В ближайшие годы бизнес планирует расширять использование ИИ в данных направлениях.

Мнения среди участников исследования от трансформации рынка труда совпадают с прогнозами аналитиков. 63% считают, что рынок станет более подвижным, 53% — что возрастет уровень автоматизации и роботизации. Более половины респондентов (52%) ожидают переход к цифровизации традиционных профессий, а также изменений в структуре занятости привычных отраслей. Массовое внедрение ИИ в рабочие процессы предсказывают 47%, а трансформацию рабочих мест — 46%.

При этом более половины опрошенных участников исследования (55%) отмечают, что готовы адаптироваться к изменениям в профессии в ближайшие 5-10 лет, а 62% к постоянному самообразованию. Особенно высока их доля среди респондентов в возрасте от 18 до 24 (70%) и от 25 до 34 лет (68%).

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

С интенсивным развитием цифровых технологий растет потребность в новых подходах к обучению. По данным опроса, 45% респондентов готовы рассматривать использование цифровых решений и ИИ-ассистентов, как часть личной образовательной траектории. Почти 40% считают важным наличие практического опыта и стажировок в виртуальных средах. Треть опрошенных отмечает важность этики взаимодействия с нейросетевыми системами и биотехнологиями в подготовке к будущим профессиям,., а также отмечают необходимость адаптации когнитивных способностей под влиянием технологического прогресса.

Владислав Кожемякин, генеральный директор «СберОбразования»: «ИИ меняет рынок труда и образование, но главная ценность технологий в том, чтобы поддержать человека. Мы создаем цифровые сервисы, которые помогают учащимся, родителям и педагогам раскрывать потенциал. Важно, чтобы технологии были помощником, который открывает больше возможностей для каждого. Именно поэтому мы уделяем внимание не только инновациям, но и социальной значимости наших решений».

Марианна Снигирева, СЕО «Нетологии»: «Результаты опроса подтверждают: интерес к технологиям, особенно к ИИ, становится важной частью профессионального и образовательного выбора. Все больше людей готовы развиваться непрерывно, пробовать новые форматы и адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Мы в «Нетологии» создаем практико-ориентированные образовательные решения, которые помогают осваивать востребованные навыки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Сооснователь Wildberries ушел в «М.Видео - Эльдорадо» возвращать лидерские позиции

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: