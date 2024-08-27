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«СберОбразование»: россияне считают, что детей нужно знакомить с технологиями искусственного интеллекта с ранних лет

Согласно исследованию аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и «СберОбразование», больше половины россиян (56%) считают, что дети должны изучать технологии искусственного интеллекта с раннего возраста, потому что это неотъемлемая часть современной жизни. Кроме того, 15% россиян уверены, что это полезно для развития критического мышления детей, 14% — что применение ИИ делает обучение увлекательным и интересным процессом, 8% — что помогает в развитии творческих способностей и 7% – что он улучшает социальные навыки. Об этом CNews сообщили представители «СберОбразования».

«Современные школьники заинтересованы в сфере искусственного интеллекта и не боятся идти навстречу технологиям благодаря поддержке родителей — это подтверждает наше исследование. Уже тысячи ребят со всей страны развивают свои навыки и работают над сложными технологическими решениями для бизнеса в рамках конкурса AI Challenge, на который прямо сейчас продолжается прием заявок. Никто не знает, какие навыки станут определяющими в будущем, поэтому для разностороннего развития детей на помощь приходит искусственный интеллект. Теперь проще учитывать уникальные интересы каждого ребенка, чтобы использовать их при разработке учебных программ и выборе методов обучения. Технологии постепенно дополняют традиционные методы и становятся неотъемлемой частью современного образования», — отметил Владислав Кожемякин, директор платформы «СберОбразование».

На вопрос о преимуществах использования технологий искусственного интеллекта для всех людей вне зависимости от возраста более трети опрошенных (39%) отметили экономию времени, 24% — улучшение качества жизни, 13% — увеличение эффективности работы, 6% — позитивное влияние на образовательный процесс через персонализацию обучения и также 6% – улучшение социального взаимодействия (например, чат-бот для эмоциональной поддержки). 5% респондентов подчеркнули влияние технологий на здравоохранение, 4% — улучшение экологии и 3% — повышение безопасности.

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Участников опроса также попросили оценить необходимые навыки для эффективной работы с технологиями ИИ. 27% считают, что важно понимать принцип работы нейросетей. Каждый пятый (24%) отметил готовность к обучению новому и адаптивность к быстро меняющимся технологиям, а 18% – что необходимо критическое мышление для оценки и принятия решений на основе полученных данных. 14% уверены, что нужно получить базовое техническое образование. Остальные отметили, работу с большими данными (9%), креативность (5%) и аналитический склад ума (3%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 8 по 15 августа 2024 г., охват составил 128754 интернет-пользователя, из которых 65% — мужчины, 35% — женщины.

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