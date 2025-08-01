Будущее профессий: как меняются представления о навыках и карьере

Образовательная онлайн-платформа «Нетология» и «СберОбразование» провели исследование и выяснили, как россияне представляют будущее рынка труда и то, какие навыки и профессии могут быть востребованы в ближайшие годы. Половина респондентов уверена, что их карьерную специальность ждут изменения. В основе анализа — данные открытых источников, комментарии экспертов и результаты социологического опроса 1,603 тыс. респондентов из разных регионов страны. Об этом CNews сообщили представители компаний.

90% респондентов ожидают, что в большинстве профессиональных сфер изменятся ключевые навыки для успешной деятельности. При этом опрошенные уже готовы к этим профессиональным трансформациям: 54% из числа всех респондентов согласны совершить полную переквалификацию ради новой профессии, а 71% — пройти обучение по развитию новых или уже имеющихся навыков в течение следующих 5-10 лет.

Самыми актуальными компетенциями участники исследования называют способность адаптироваться к переменам и эффективно управлять ресурсами: 30% выбрали метапрофессионализм — владение методиками быстрого освоения профессий через понимание их фундаментальных принципов, еще 30% — тайм-менеджмент как «временную навигацию» по эффективному управлению своим временем в условиях многозадачности. 23% хотят развивать личную эффективность и управление энергией («биохакинг личности»), 22% — освоить навыки взаимодействия с ИИ на основе эмпатии в цифровой среде. Актуальными навыками, по мнению опрошенных, остаются нейроэкономика (18%) и биотехнологическая грамотность (17%).

На вопрос о том, какой они видят профессию будущего, большинство респондентов (69%) отвечают: она должна быть связана со смарт-решениями, ее ключевые характеристики — полезность (50%), устойчивость (30%) и прогрессивность (28%). 63% опрошенным важна креативная составляющая с акцентом на увлекательность (44%) и вдохновляющий характер работы (32%). На третьем месте — технологичность (это отметили 59% респондентов) с фокусом на инновационность, на четвертом — кросс-дисциплинарность (50%) для взаимодействия разных дисциплин.

С учетом всех карьерных тенденций эксперты отмечают, что в ближайшие пять лет на рынке труда будут особенно востребованы специалисты в сфере технологий и анализа данных — разработчики, аналитики, архитекторы облачных платформ и эксперты по кибербезопасности. В этом же списке — инженеры, конструкторы, технологи, специалисты в промышленности, энергетике и оборонно-промышленном комплексе.

Отдельный блок составляют медицинские и биотехнологические профессии. К 2030 г. среди них будут востребованы врачи общей практики и узкие специалисты, средний медицинский персонал, биотехнологи и специалисты по медицинским технологиям, а также менеджеры и маркетологи в сфере здравоохранения.

Среди значимых профессий 2030 г. авторы исследования также выделяют педагогическое направление — преподавателей новых форматов, наставников, специалистов по электронному обучению, корпоративных тренеров, коучей, карьерных консультантов и экспертов по профориентации.

Набирает значимость и направление экологии и устойчивого развития. В числе перспективных профессий — экологические инженеры и аудиторы, специалисты по переработке отходов, аналитики климатических данных, инженеры солнечных и ветровых электростанций, эксперты в области ESG и водородной энергетики.

Также в списке востребованных — финансисты, логисты, маркетологи и другие специалисты, обеспечивающие устойчивость бизнес-процессов и логистических цепочек.

Владислав Кожемякин, генеральный директор «СберОбразования»: «В центре всего, что мы делаем в «СберОбразовании», — человек. Мы создаем технологии, которые помогают каждому расти в условиях перемен, осваивать новые навыки и строить карьеру в меняющемся мире. Исследования подтверждают: навыки и профессии трансформируются. Чтобы образование отвечало этим вызовам, мы разрабатываем цифровые решения, помогающие школьникам, педагогам и родителям адаптироваться к будущему — уже сегодня».

Марианна Снигирева, СЕО «Нетологии»: «Результаты исследования подтверждают масштабность происходящих на рынке труда изменений — 90% респондентов уже сегодня понимают, что их профессиональные навыки кардинально изменятся в ближайшие годы. Это говорит о высокой осознанности и готовности адаптироваться. В «Нетологии» мы видим особую ценность в подобных исследованиях и регулярно проводим их совместно с партнерами, чтобы глубже понимать, какие профессии и навыки будут востребованы. Это помогает нам не просто реагировать на перемены, а системно формировать образовательные решения, соответствующие будущим вызовам рынка».