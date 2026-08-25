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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киктева Анастасия

СОБЫТИЯ


25.08.2026 МТС и Министерство образования на Сахалине договорились о цифровизации образовательных проектов 1
02.09.2024 Педагоги Сахалинской области смогут использовать современные цифровые инструменты в работе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Киктева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберОбразование 12 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22908 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 1
Кожемякин Владислав 6 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1082 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
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