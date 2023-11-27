Postgres Professional и «Группа Астра» в очередной раз подтвердили совместимость продуктов

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Группа Астра», разработчик в области системного и инфраструктурного ПО, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard 15 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Postgres Pro Standard — значительно доработанная версия открытой СУБД PostgreSQL для высоконагруженных систем. Среди ее особенностей — поддержка секционирования таблиц, покрывающих индексы, утилита pg_probackup, расширение pgpro_pwr, возможность инкрементального резервного копирования и другие.

Astra Linux Special Edition — российская операционная система с современным функционалом и комплексом средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности. Продукт включен в реестр Минцифры и может применяться в различных информационных системах, в том числе обрабатывающих конфиденциальные данные. Astra Linux используют государственные и частные организации, госкорпорации и концерны, промышленные предприятия и объекты критической информационной инфраструктуры.

«Операционная система Astra Linux и СУБД Postgres Pro Standard версии 15 образуют системную платформу, которая служит основой для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности. Она способна работать на отечественной вычислительной технике разных архитектур, совместима с широким спектром прикладного ПО российского производства, что дает возможность компаниям полностью переходить на технологически импортонезависимые решения», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

«В условиях повышенного внимания к отечественным разработкам важно поддерживать и расширять карту совместимых с Postgres Pro решений, в которой уже более 230 продуктов. Вендор Astra Linuх — один из лидеров рынка, чьи решения востребованы среди пользователей, поэтому совместная интеграция – еще один шаг для расширения технологических возможностей наших заказчиков», — сказал заместитель генерального директора, сооснователь Postgres Professional Иван Панченко.

Напомним, что в 2021 г. компании дважды проводили успешные совместные испытания более ранних версий Postgres Pro Standard и Astra Linux Special Edition.

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. В команде Postgres Professional — все основные разработчики ядра Postgres в России.

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.