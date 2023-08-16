ALD Pro 2.1.0 «подружили» с Microsoft

ГК «Астра», российский разработчик программного обеспечения, объявляет о выходе новой версии системы для управления службы каталогов – ALD Pro 2.1.0. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ALD Pro – это инструмент, который позволяет построить домен для Linux-инфраструктуры и через групповые политики централизованно управлять параметрами объектов домена: компьютеры, серверы и пользователи. Решение внесено в «Реестр российского программного обеспечения» под номером 12159.

Одним из ключевых вызовов при миграции инфраструктур на импортонезависимые решения является обеспечение на время переходного периода корректной работы внедряемых продуктов в связке с унаследованными ПО и сервисами от Microsoft. Еще одна важная задача – избежать больших затрат на администрирование двух разных решений.

Данные вопросы стоят перед всеми организациями, которые переходят на отечественный софт, и именно эти потребности пользователей легли в основу нового релиза ALD Pro 2.1.0. Решение получило функционал, которого так ждал рынок: двусторонние доверительные отношения и синхронизация данных с MS AD. Для этого разработчики реализовали глобальный каталог и модуль синхронизации данных между доменами Microsoft Active Directory (MS AD) и ALD Pro.

Новые возможности позволят администраторам построить полноценную гетерогенную инфраструктуру на переходный период и снизить риски при миграции доменных данных. Теперь можно: подключаться с рабочих мест на Linux из домена ALD Pro к сервисам и сетевым ресурсам (веб-сервер, файловый сервер, база данных и т. д.), включая принтеры в домене MS AD; синхронизировать отдельные учетные записи пользователей и их группы из доменов MS AD с глобальным каталогом на базе ALD Pro.

«В новой версии системы мы реализовали механизм двусторонних доверительных отношений между Microsoft Active Directory и ALD Pro. Эти возможности, которых ранее не было на рынке Linux-систем, позволят нашим заказчикам комфортно работать в гибридной доменной среде, использовать общее оборудование и сетевые ресурсы. Появилась возможность поэтапного перевода ИТ-инфраструктуры на отечественные решения, так как на переходный период все пользователи домена смогут продолжить работу с имеющимися сервисами. Это значительно снизит трудозатраты администраторов и повысит качество всего процесса импортозамещения», — отметил Евгений Паутов, директор департамента разработки средств управления ГК «Астра».

Дополнительно в ALD Pro 2.1.0 пользователи получат целый ряд улучшений и усовершенствований, касающихся информационной безопасности, управления доменом, правами доступа, а также обновления системы и документации по работе с системой.

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«Помимо стандартных руководств пользователя и администратора, наша команда разрабатывает документацию с описанием лучших практик применения продукта. У нас создано отдельное направление архитекторов и инженеров, которые работают непосредственно с заказчиками, разбирают кейсы, исследуют возможности оптимизации системы и применимости в реальных инфраструктурах организаций», — отметил Паутов. — Иными словами, уже сейчас мы обладаем уникальной экспертизой на рынке по импортозамещению подобного рода систем».

Команды разработки и сопровождения продукта, помимо вывода новой функциональности, достигли значимых успехов в оптимизации работы системы в крупных инфраструктурах. Было проведено нагрузочное тестирование у одного из заказчиков, и его положительные результаты свидетельствуют о том, что решение выдерживает нагрузку в 300 тыс. пользователей.

На сегодня выбор в пользу ALD Pro сделали более 50 крупных клиентов, а количество проданных лицензий достигло 100 тыс.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.