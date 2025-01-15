Вышла новая версия ПО для централизованного управления ИT-инфраструктурами — Astra Configuration Manager 1.2.0

«Группа Астра» обновила Astra Configuration Manager (АСМ) – инструмент централизованного администрирования ИТ-инфраструктурами – до версии 1.2.0. Теперь управлять компьютерами-клиентами стало удобнее за счет внедрения динамических коллекций, которые автоматически добавляют и удаляют устройства на основе созданных правил. Также в новом релизе появились поддержка компьютеров клиентов с ОС Astra Linux 1.8.1 и поддержка серверов управления ACM на ОС Astra Linux 1.7.6. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В АСМ 1.2.0 вошло много изменений: например, теперь можно устанавливать программные пакеты или выполнять минорное обновление ОС на устройствах, которые вошли в состав динамической коллекции (аналог динамической коллекции System Center Configuration Manager). Кроме того, сам процесс установки ПО стал более прозрачным: теперь пользователь может видеть результаты выполнения профиля управления ПО непосредственно на портале управления ACM.

На основании практического опыта внедрения продукта автоматизирован механизм развертывания и обновления компонентов ACM для типовых конфигураций, что повысило надежность установки и работы системы в целом.

Кроме того, при переходе ACM с версии 1.1.0 на версию 1.2.0 агенты ACM стали обновляться автоматически без участия администраторов. Это значительно упрощает поддержку актуальности клиентской части ACM на всех устройствах. Благодаря внедрению уникальных идентификаторов записей компьютеров появилась возможность подключения к системе ACM устройств с совпадающими сетевыми именами.

В части управления репозиториями выполнены следующие доработки, повышающие гибкость администрирования: добавлена возможность создавать, публиковать репозитории на портале управления ACM; реализована поддержка репозиториев пакетов ПО с несколькими дистрибуциями; создана возможность управлять составом пакетов репозитория с портала управления ACM.

В ролевую модель также внесли изменения по мере внедрения нового функционала: расширили контроль доступа к управлению профилями минорного обновления ОС, динамическим коллекциям и репозиториям.

Информационная безопасность является одним из ключевых приоритетов при разработке продуктов «Группы Астра». Команда ACM уделяет этому вопросу пристальное внимание, выстраивая свои процессы в соответствии с современными требованиями к защите данных. В рамках последних обновлений обеспечена совместимость с актуальными версиями компонентов технологического стека и операционных систем. Так, в версии 1.2.0 реализована поддержка ОС Astra Linux версии 1.7.6 для серверной части и поддержка ОС Astra Linux 1.8.1 — для клиентской.

В новой редакции продукта также уделено особое внимание обратной связи от пользователей. Помимо доработок, затрагивающих функционал, был обновлен «Справочный центр», встроенный в систему, и значительно дополнены руководства и инструкции по ее использованию.

В будущем релизе ACM 1.3.0 планируется: сделать акцент на централизованном обновлении с ОС Astra Linux 1.7 на ОС Astra Linux 1.8; реализовать поддержку ОС Astra Linux версии 1.8. для серверной части АСМ; выполнить интеграцию с ALD Pro в части импорта организационной структуры; реализовать возможность удаленного выполнения указанных пользователем bash-команд на управляемых устройствах; внедрить механизм сравнения данных инвентаризации за различные периоды; реализовать возможность получать статусы выполнения задач на управляемых устройствах.

«После выхода релиза ACM 1.1.0 в августе 2024 г. в следующие месяца мы сосредоточили усилия на установке и обновлении ОС Astra Linux 1.8, создании динамических коллекций и их администрировании, а также расширении функционала управления репозиториями ПО. Теперь можно с уверенностью сказать, что изменения в версии 1.2.0 выводят продукт ACM на новый уровень зрелости. ИT-сообщество достойно оценит такой прогресс, и еще больше клиентов примут стратегически верное решение при выборе инструмента управления ИT-инфраструктурой их организации», – сказал Евгений Паутов, директор по развитию серверного ПО «Группы Астра».