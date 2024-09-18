«Группа Астра» обновила Astra Configuration Manager

«Группа Астра» выпустила Astra Configuration Manager (ACM) 1.1.0, расширив состав базовой функциональности. Обновленная версия помогает повышать эффективность работы администраторов ИТ-инфраструктур за счет автоматизации процессов управления и выполнения рутинных операций.

Astra Configuration Manager – это решение для централизованной установки и обновления операционных систем и программного обеспечения на рабочих станциях и серверах в организациях. Продукт также позволяет производить инвентаризацию программных и аппаратных характеристик компонентов ИТ-инфраструктуры.

В мае 2024 г. состоялся первый релиз продукта, и уже в августе пользователям стали доступны его обновления. В модуле аппаратной инвентаризации появилась возможность использовать предустановленные правила обнаружения, добавлять информацию о полной версии ОС Astra Linux и выгружать отчеты по количеству ее лицензий.

В части управления программным обеспечением обновились настройка и назначение профилей управления ПО — определение доступа к профилям управления и его контроль; усовершенствовался сервис управления репозиториями для полного контроля над ПО (добавлены центральные репозитории и репозитории сегментов, возможность назначать права доступа пользователям к репозиториям и работать с ними), поддержка управления инсталляцией ПО из пакетов: установка, обновление и удаление программ, централизованная установка ПО согласно настройкам в профилях управления.

Благодаря АСМ 1.1.0 администраторы ИТ-систем могут удалять записи компьютеров из портала управления с любым статусом агента (активные компьютеры), пользоваться улучшениями в графическом интерфейсе: всплывающими подсказками для полей вывода и заблокированных кнопок управления, поиском объектов в списках, точной навигацией. Такие преобразования помогают работать с системой максимально удобно и оперативно.

В следующем релизе продукта — ACM 1.2.0 — планируется сделать акцент на установке и обновлении ОС Astra Linux 1.8, создании динамических коллекций и их администрировании, а также расширении функционала управления репозиториями ПО.

«Использование надежного и качественного ПО — залог успешного построения ИТ-инфраструктуры в организации любого масштаба. Наша задача заключается в предоставлении рынку продуктов, позволяющих системным администраторам эффективно и комфортно выполнять свою работу. Astra Configuration Manager – одно из таких решений. С его помощью администраторы могут проводить инвентаризацию парка компьютеров в ИТ-инфраструктуре на основании инвентарных данных формировать отчетность, а также централизованно управлять установкой и обновлением ОС и ПО, что значительно сократит трудозатраты на выполнение этих операций», — отметил директор по развитию серверных решений «Группы Астра» Евгений Паутов.