Вышла новая версия ПО для управления службой каталога — ALD Pro 2.3.0

«Группа Астра» объявила о выходе новой версии системы для централизованного управления ИТ-инфраструктурой — ALD Pro 2.3.0. Релиз включает в себя усовершенствованные механизмы взаимодействия между доменами и ряд существенных доработок и нововведений, произведенных на основе обратной связи от партнеров, заказчиков, специалистов группы и внутренней службы разработчика.

Среди ключевых изменений в ALD Pro 2.3.0 — реализация односторонних (исходящих) и двусторонних доверительных отношений между доменами ALD Pro. Эта функция позволит ощутимо повысить безопасность ИТ-инфраструктуры и снизить технические требования к серверному оборудованию. Защита информационной системы усилилась за счет того, что хеши пользовательских паролей теперь не покидают периметр домена и каждый домен можно отдать под управление независимой команде ИТ-специалистов. Снижение требований к объему оперативной памяти проявляется в возможности разделить большую инфраструктуру на несколько каталогов, в каждом из которых будет существенно меньше объектов, и контроллерам нужно будет кэшировать в памяти значительно меньше данных. «Группа Астра» первая среди российских разработчиков операционных систем на основе ядра Linux наделила таким функционалом службу каталога.

С обновлением до указанной версии станет возможным настраивать односторонние и двусторонние доверительные отношения между доменами ALD Pro, получать информацию о пользователях доверенного домена командой id и добавлять их во внешние (external) группы для предоставления прав настройки HBAC и SUDO, входить в операционную систему из доверенного домена и получать доступ к его общим папкам с помощью Kerberos-аутентификации, а также попадать на портал управления под учетными записями доверенного домена.

Прочие доработки и исправления коснулись таких компонентов, как групповые политики, глобальный каталог, модуль синхронизации и др. Оптимизировано управление синхронизацией глобального каталога, разработан инструмент aldproctl для проверки доступности сервисов системы и обеспечена возможность ввода в домен рабочих станций на базе ОС Astra Linux 1.7.5. Обновлена сопроводительная документация, в том числе справочный центр, руководство ALD Pro, программа и методика испытаний.

«Мы уверены, что служба каталога является обязательным компонентом ИТ-инфраструктуры любого предприятия, поэтому непрерывно совершенствуем наше решение с учетом обратной связи от наших пользователей. В текущем году будем фокусировать свои усилия на трех основных направлениях: повышение надежности работы продукта, упрощение эксплуатации системы в продуктивных средах и облегчение миграции, включая развитие гибридных сценариев. Как итог, новая версия выйдет с наиболее востребованными и сильными характеристиками и поможет успешно решать операционные задачи в части централизованного управления объектами домена», — сказал Евгений Паутов, директор департамента разработки средств управления «Группы Астра».