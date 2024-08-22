«БФТ-Холдинг» и Smart technologies заключили партнерское соглашение

«БФТ-Холдинг» и ИТ-интегратор Smart technologies подписали соглашение о партнерстве. В числе предлагаемых для дистрибуции решений ряд программных продуктов БФТ, предназначенных для построения системы управления данными, цифровизации процесса закупок, комплексного управления эксплуатацией имущества, а также для хранения и предоставления электронных документов. Кроме того, Smart technologies будет доступно обучение персонала при содействии «БФТ-Холдинга», а также маркетинговая поддержка.

Подписание партнерского соглашения открывает для Smart technologies возможность реализации продуктов «БФТ-Холдинга», среди которых единая система централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными «БФТ.ЕНСИ», система хранения и предоставления электронных документов «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД), SRM-система для организации процесса закупок «БФТ.Закупки» и единая система для комплексного управления эксплуатацией имущества «БФТ.Управление активами».

В рамках сотрудничества специалисты Smart technologies будут расширять присутствие продуктов БФТ в корпоративном секторе. Обе компании смогут эффективно взаимодействовать с Enterprise-заказчиками, предлагая им оптимальные решения для цифровизации ряда бизнес-задач, а также необходимую консалтинговую и управленческую поддержку.